Les Halles Gourmandes Mazerat ouvriront leurs portes en juin 2021 à Saint-Etienne

Les Halles Mazerat, situées sur le Cours Victor Hugo à Saint-Etienne, vont retrouver leur fonction pour redevenir un lieu de gastronomie. Le projet accueillera 24 commerces avec la moitié de commerces de bouches traditionnels de marché et l'autre moitié de traiteurs et restaurateurs.

Le compte à rebours est lancé : plus que 6 mois avant l'ouverture des halles Mazerat, Cours Victor Hugo à Saint-Etienne. Le chantier a déjà commencé avec le gros-oeuvre notamment mais c'est maintenant que débute la vraie phase de travaux.

En juin prochain, ce projet accueillera donc des halles de 1600 m² accompagnés de 700m² de terrasses. Le bail a été signé ce mercredi 16 décembre entre le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, la société basque créatrice de Halles Biltoky et la société Inovy spécialisée dans l'immobilier pour un investissement de 5 millions d'euros.

Et ce projet a un crédo : l'esprit de plaisir et de la gastronomie comme le raconte Nathaly Dufour, Capitaine des Halles Stéphanoises de Biltoky.

Nathaly Dufour, Capitaine des Halles Stéphanoises de Biltoky explique que ce projet inclue 24 commerces avec la moitié de commerces de bouches traditionnels de marchés et l'autre moitié de restaurateurs.

"On prévoit 24 commerces avec la moitié de commerces de bouche traditionnels de marché (bouchers, primeurs, poissonniers...). Et l'autre moitié de restaurateurs où on pourra manger soit sur place sur les grandes tables partagées qui vont être partout dans la halle et sur les extérieurs en terrasse ou alors pour emmener au bureau chez soi. Ce sera des produits soit très locaux comme des râpées parce que c'est important, c'est dans notre culture, soit de la cuisine du monde, soit des produits de recettes de nos grand-mères en bocaux et des nouveautés pour renouveler le plaisir en permanence des Stéphanois. Notre créneau, c'est l'art de vivre autour de la gastronomie.

Pour l'heure, 17 commerçants ont d'ores et déjà signé et sont principalement des acteurs et commerçants locaux.