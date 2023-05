Les Hautes-Alpes et les Bouches-du-Rhône sont les départements champions de l'inflation en France

L'inflation se stabilise et baisse même de 0.089 point sur un mois selon les résultats du panier France Bleu avec avec l'institut NielsenIQ. Elle s'établit à 17,6% pour le mois d'avril en France. Pourtant, le prix total du panier progresse de 2 euros en un seul mois et arrive à 108,3 euros.

Et c'est encore plus vrai dans notre région : les Hautes-Alpes sont numéro un du classement des départements où l'inflation est la plus grande (près de 20% en un an sur ce panier). Les Bouches-du-Rhône arrivent à la troisième place.

Quels produits ont le plus augmenté ?

Parmi les produits qui ont le plus augmenté : le sucre premier prix : +55% sur un an, la farine premier prix : +32% , le riz : +26,4, la viande hachée surgelée : +25,6% et le papier toilette : +25,6%.

Les hausses de prix sont surtout à noter du côté des marques nationales. Leur hausse sur un mois représente près du double des hausses. Ce sont toujours les conséquences dans les rayons des accords conclus entre industriels et distributeurs.

La question, c'est jusqu'à quand ces hausses vont durer ? Cela dépend des stratégies commerciales des enseignes prévient NielsenIQ. Mais d'ordinaire, ces hausses sont passées entre mars et avril, c'est difficile d'attendre plus de deux mois pour les répercuter pour des histoires de marges. Donc on pourrait se diriger vers une inflation qui diminue en mai / juin.

Pour faire des économies : vive les produits "moches" et la chasse aux bonnes affaires à Noailles

Alors à chacun ses techniques pour survivre à la crise. Certains Marseillais rencontrés se privent de yaourts chocolatés, comme Chloé : " Tous ce sproduits là, on ne les prend plus". D'autres font les marchés et favorisent les enseignes de hard-discount. Simon vend des légumes sur le marché de Noailles, ce qu'il appelle des "produits moches", qu'il brade : "Ils sont moins chers, un peu abîmés, et les gens les achètent beaucoup plus qu'avant". Confirmation avec Charlotte, une cliente habituée de ce marché à petits prix car "c'est beaucoup moins cher qu'en hypermarché".

Sonia prend du temps pour faire ses achats alimentaires : "Il faut être à l'affût des promotions, faire les courses à plusieurs endroits, comme le marché ou les lieux de déstockage. Faire aussi des courses simples devient une mission, il faut aller à plusieurs endroits. Récemment je suis partie en Espagne faire des courses car c'est moins cher là-bas".