Les Hauts-de-France comptent 2,5% de demandeurs d'emploi en moins en un an

L'organisme Pôle emploi des Hauts-de-France fait le point sur la situation dans la région. 572 600 personnes recherchent toujours un emploi (catégorie A,B et C) mais la situation s'améliore et est meilleure que dans le reste de la France selon l'organisme.

"On a retrouvé la situation d'avant la crise sanitaire", se réjouit Frédéric Danel, le directeur de Pôle emploi Hauts-de-France. Entre le 2e trimestre 2020 et 2021, la région a connu une baisse de 2,5% du nombre de demandeurs d'emploi (contre -2,1% au niveau national). Les Hauts-de-France ont donc mieux résisté que les autres régions pendant la crise. Depuis le début de l'année, 190.000 personnes ont retrouvé un emploi. En un an, la baisse du nombre d'inscrits âgés de moins de 25 ans est de 7%.

Les jeunes ont le plus bénéficié de cette reprise. En un an, la baisse du nombre d'inscrits âgés de moins de 25 ans est de 7%. Pôle Emploi salue les dispositifs renforcés par le gouvernement, notamment les contrats aidés et les avantages donnés aux entreprises qui recrutent des apprentis.

Frédéric Danel reconnait tout de même que le nombre de personnes en situation de grande précarité reste important tout comme le taux de chômage qui est supérieur au niveau national. 9,4% de la population active des Hauts-de-France recherchaient un emploi au 1er trimestre 2021 (2 points de plus qu'au niveau national). On compte actuellement 572 600 demandeurs d'emploi de catégorie A, B et C.

Un record d'offres disponibles

L'autre motif de satisfaction du directeur de Pôle emploi Hauts-de-France est le nombre d'offres disponibles. "C'est du jamais vu depuis 20 ans", assure Frédéric Danel. Plus de 62.000 offres ont été diffusées cette année.

Certains secteurs sont toujours en tension : le bâtiment, la logistique ou encore celui du service à la personne.