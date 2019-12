Six millions d'habitants dans les Hauts-de-France, le Nord département le plus peuplé de France

Hauts-de-France, France

Au 1er janvier 2017, la région des Hauts-de-France compte 6 004 000 habitants selon les données publiées ce lundi par l'Insee, ce qui la place sur la troisième marche du podium derrière l'Île-de-France (12 millions) et Auvergne-Rhône-Alpes (près de 8 millions).

La population au 1er janvier 2017 dans les Hauts-de-France © Radio France - Eric Turpin

Sur la période 2007-2017, notre région a gagné 81 855 habitants, en raison d'un nombre plus important de naissances que de décès et nullement pour des raisons migratoires. D'ailleurs sur ce point, le solde migratoire régional (différence entre ceux qui viennent s'installer et ceux qui quittent les Hauts-de-France) est négatif : -0,3 %, soit le score le plus élevé de France.

Le Nord est le département le plus peuplé de France

Dans le détail, c'est le département du Nord qui accueille le plus d'habitants : 43 % de la population régionale avec 2 604 361 habitants, contre 25 % pour le Pas-de-Calais, 14 % pour l'Oise, 9 % pour la Somme et autant pour l'Aisne. L'Aisne qui, sur les dix dernières années, est le seul département de la région à avoir perdu des habitants (- 3 260), contrairement à l'Oise qui possède la croissance démographique la plus dynamique (+ 0,3% par an) du fait de sa proximité avec la région parisienne.