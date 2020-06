Les hébergeurs touristiques limousins retrouvent le sourire, les réservations affluent

Après un printemps totalement gâché par le confinement, les professionnels du tourisme espèrent se rattraper au moins en partie avec la saison estivale. Et c'est plutôt bien parti en Limousin où les Gîtes de France et les villages de vacances enregistrent de nombreuses réservations.

Le changement a été très net. Dès l'annonce de la fin de la limitation des déplacements à 100 km Marie Dumaître, la directrice des Gîtes de France en Haute-Vienne a entendu le téléphone sonné. "Dès le weekend suivant on a fait 50 réservations, alors qu'un weekend normal on en a une quinzaine". Et depuis ajoute-t-elle : "c'est une déferlante". Idem en Corrèze selon son homologue Philippe Bordes. "On a eu un énorme report de tout ce qui a été annulé en mars, avril vers septembre et le mois de juillet est déjà meilleur que l'an dernier".

Un été plus long

Une envolée des réservations que constate également Catherine Barrau, la propriétaire du domaine des Étangs de Taysse à Espagnac en Corrèze. La trentaine de logements disséminés sur le site de 90 hectares commencent à bien se remplir. Avec un changement notable : les touristes veulent venir très vite. "Normalement la saison touristique en Corrèze c'est plutôt dernière semaine de juillet et 2 ou 3 semaines d'août. Là ça commence déjà sur début juillet". Et si pour l'instant les logements ne sont certes pas encore tous pleins, Catherine Barrau, comme les responsables des Gîtes de France, pensent, confiants, que les réservations de dernière minute seront très importantes cette année.

Des nouveaux venus

Catherine Barrau précise qu'il y a beaucoup d'habitués qui reviennent. "Ils savent qu'il y a de l'espace et je pense que ça les rassure beaucoup". Mais nombre de touristes sont également des nouveaux venus explique Marie Dumaître. "Une clientèle nouvelle en tout cas par rapport à une destination campagne. On le ressent avec des demandes plutôt de maison, avec piscine de préférence". Un effet sans doute du confinement et aussi de la crainte de zones touristiques généralement bondées comme le littoral. Une analyse confirmée par le directeur régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Michel Durrieu : "tout le monde a été enfermé pendant 2 mois, donc les gens ont envie de bouger, envie de prendre l'air". Le Limousin devrait selon lui pouvoir en tirer largement profit.