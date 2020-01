Les hélicoptères Dragon 29 en grève contre la réforme des retraites

Quimper, France

C'est la première fois qu'ils se mettent en grève en 63 ans d'existence ! Mais pas de conséquences visibles, puisqu'ils étaient réquisitionnés par le Ministère de l'Intérieur. Ils réclament une dérogation pour garder leur régime, comme celle obtenue par les policiers.

Ils ne veulent pas partir après 60 ans

Les personnels navigants de la sécurité civile peuvent, aujourd'hui, partir en retraite entre 55 et 60 ans. Et il n'est pas question pour eux de travailler plus longtemps. Leur métier est trop dangereux, estime Lorz Callippe, le représentant dans le Finistère du Syndicat national du personnel navigant de l'aéronautique civile.

Un métier dangereux

"Lorsqu'on intervient de jour comme de nuit, par tous les temps, il faut être au sommet de sa forme. [...] Après 60 ans, ça ne nous parait pas cohérent au niveau de la sécurité des vols." Et il rappelle les accidents de ces derniers années, pour prouver la dangerosité de leur profession. "Sur les seize dernières années, _on a perdu quatre machines et trois équipages complets en mission de secours_."

Une dérogation comme les policiers ?

Les navigants demandent au gouvernement une dérogation, comme pour les policiers, parce qu'ils partageaient tous le même statut il y a encore quelques années.

"Nous avons encore 24 personnels avec le statut policier, et il y a 300 contractuels. Le gouvernement a fait le choix depuis plus de vingts ans de ne recruter que des contractuels. Donc _actuellement, les navigants ne sont pas reconnus dans leur mission régalienne_", précise Fabrice Chrétien, le secrétaire général du Syndicat des personnels navigants de la sécurité civile.

Les navigants redoutent aussi une baisse de 30% de leurs pensions de retraites. Elles s'élèvent pour l'instant à environ 2 500 euros par mois après avoir travaillé 20 à 25 ans.