Les Héros de la Vigne aiment le Domaine Caujolle-Gazet à la Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries

Les Héros de la Vigne 100 % solidaires avec les vignerons du département. Prenons de la hauteur et direction les Terrasses du Larzac, nous sommes à la Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries à deux pas du cirque de Navacelles sur le Domaine Caujolle-Gazet.

Benoît Huet et Alain Caujolle-Gazet au coeur du vignoble luxuriant du Domaine Caujolle-Gazet

Là-haut

Connaissez-vous la Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, nous sommes sur les Terrasses du Larzac à deux pas du Cirque de Navacelles. C'est ici qu'est posé le Domaine Caujolle-Gazet et son chai de vinification en ballots de paille, un bâtiment innovant, un complément naturel à la viticulture biologique pratiquée par Alain Caujolle-Gazet, le vigneron.

Alain Caujolle-Gazet : aux commandes de ce domaine haut perché sur les Terrasses du Larzac, le récent confinement a été une période de taille et de soins dans le vignoble © Radio France - Marion Rouzeyre

Le duo

Durant le récent confinement, le vigneron a pris du temps pour tailler et traiter ses vignes, un temps suspendu qui s'est transformé en véritable une aubaine. Benoît Huet, son acolyte commercialise les belles bouteilles du domaine. Et pour vendre les vins de Caujolle Gazet, il était... sur la route toute la sainte journée, abreuvant les ciruits-courts et le réseau local de caviste.

Nos vins sont à La Cave de Villeneuve de Guy Destribats à Villeneuve-lès-Maguelone, chez Mégavins et aux Grands Vins de France chez Jean Guizard à Mauguio et à Montpellier et à La Dolia de Marco Bertosssi à Castelnau le Lez

Bon plan dans les vignes

Les 03, 04, 05 juillet, rendez-vous pour Circuler en Terrasses du Larzac. Trois jours durant lesquels les caves feront portes-ouvertes, vous pourrez déguster, rencontrer et échanger avec les vignerons.onnes de cette belle appellation. Alain Caujolle-Gazet et Benoît Huet seront naturellement de la fête !

La Coulée Douce du Domaine Caujolle-Gazet en AOC Terrasses du Larzac, une pépite de haute altitude © Radio France - Marion Rouzeyre

Réécoutez ici l'interview d'Alain Caujolle-Gazet dans les Héros de la Vigne