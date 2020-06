Les Héros de la Vigne aiment le Domaine Gaujal à Pinet

Des idées plein la tête

Le confinement a été synonyme de prises de conscience et de reprise d'activité, pour Laurent Gaujal le vignerons de Pinet a imaginé un vignoble en agriculture biologique. La bascule bio aura lieu en septembre prochain. Du haut de ses vignes baignées par l'étang de Thau, il a levé le nez, scruté le fond de son jardin, posant un regard fraternel sur les jolies fermes ostréicoles voisines : les Tarbouriech, Chez Titin, Demoiselles Dupuy et Barque Bleue. Il projetait le retour de son Picpoul sur les tables de ces restaurants et bars à fruits de mer. Là encore, le rêve est devenu réalité. Il a élaboré un vin mousseux 100% piquepoul, un Brut Nature, sans sucre pour révéler au maximum, la typicité du cépage. Le flacon vient de naître. Dans cet élan de créativité, il à envisagé un pique-nique, un beau dimanche de juillet, durant lequel vous seriez au contact de ses vignes, vous pourriez profiter du soleil, du calme et des belles bouteilles du domaine. Mais chut, ce n'est qu'un rêve.

Laurent Gaujal : au coeur du terroir maritime et entouré du cépage rare qu'est le Picpoul de Pinet © Radio France - Domaine Gaujal

