"Les hommes nous laissent la place en tant que femme entrepreneure, il faut juste la prendre ! "

Au programme : des rencontres avec des experts, des ateliers et tables ronde, une conférence "oser demander" et aussi la remise des prix du concours "Toutes pour elles", dans 7 catégories.

Parmi les lauréates de 2019, il y a Morgane Levavasseur, à la tête du salon Green à Cherbourg. La jeune femme de 30 ans a créé un concept original : un salon de coiffure basé sur l'utilisation de produits naturels, où on peut aussi prendre un café, une bière ou prendre rendez-vous pour une séance d'hypnose ou de sophrologie.

Chef d'entreprise à 22 ans

Un projet qu'elle a mijoté toute seule. Il faut dire que Morgane est tombée dans la marmite de entrepreneuriat très tôt : elle a ouvert son premier salon ouvert à 22 ans, puis en 2018, a monté son nouveau projet pour lequel elle est récompensée l'an dernier au concours "Toutes pour elle" . Une récompense qui "m'a donnée confiance en moi et dans mon projet" dit Morgane. La jeune femme, maman de deux enfants, et fille d'entrepreneur, n'a jamais senti de différence avec les hommes. "La seule différence, c'est quand on est maman, il faut tout gérer. "

"Si vous avez des idées, il faut y croire, vous lancez !" © Radio France - Jacqueline FARDEL

Mais elle encourage les femmes à se lancer

Celles qui ont envie et des vraies idées, il faut y croire, bosser et développer un concept nouveau. Il y a de la place pour ça. Les hommes aujourd'hui ont un autre regard sur les femmes entrepreneures, ils nous laissent la place, il faut juste la prendre, la prendre à part entière. Dès le départ il ne faut pas se poser la question , je suis une femme, est-ce que je peux le faire. Il ne faut tout simplement pas se poser la question

* Forum "Toutes pour elles" ce jeudi 12 mars de 9h à 17h à la salle des fêtes de Cherbourg et conférence à 14h "OSER Demander" pour développer son business avec Clémence Dias