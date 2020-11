Indre-et-Loire : Les horticulteurs souffrent du reconfinement

La filière agro-alimentaire est un des nombreux secteurs durement touchés par la crise sanitaire et les horticulteurs font partie des victimes collatérales du reconfinement. Alors qu'ils continuent à travailler, leurs cultures n'attirent plus les clients.

C'est le cas de Joël Robin, fleuriste-horticulteur à Saint-Epain depuis une trentaine d'années. Ses serres de production sont pleines mais il n'y plus personne pour venir lui acheter quoique ce soit. La faute à un "amalgame" fait entre la fermeture des fleuristes (commerçants) et les horticulteurs qui, eux, peuvent continuer à vendre. "Ce vendredi par exemple, à seize heures, j'ai eu mon premier client, pas de la journée, mais de toute la semaine ! Cela m'a rapporté à peine dix euros". Quelques instants plus tard, son téléphone sonne : "Grande nouvelle ! Le deuxième client de la semaine !" se réjouit-il, l'air de retrouver de l'espoir.

C'est plus compliqué d'attendre des rentrées d'argent. Je crains d'avoir faim cet hiver.

Cette toute petite recette s'explique par la confusion qu'il y a entre la fermeture des fleuristes et les horticulteurs. "Les entreprises agricoles sont ouvertes au public mais le problème c'est que personne n'est au courant". Ce spécialiste des hortensias voit d'habitude les clients défiler à cette période de l'année. Il ne compte pas jeter ses cultures "ça peut attendre" explique Joël. "En revanche, ce qui n'attend pas ce sont les ressources. C'est plus compliqué d'attendre des rentrées d'argent. Je crains d'avoir faim cet hiver (rires)" ironise l'horticulteur.

L'aide de 25 millions d'euros promis par l'Etat se fait attendre

Les horticulteurs se sentent abandonnés et ils sont toujours dans l'attente d'une aide de l'Etat pour sauver leur profession. "Beaucoup d'horticulteurs comptaient sur cette aide et n'ont toujours rien reçu. Quand vous fermez l'aval d'une filière, il y a des phénomènes de cascade et tout l'amont s'écroule derrière. La production, l'organisation de la commercialisation, etc. C'est une filière totale qui peut disparaître. Il y a un manque de considération ou de discernement par rapport au fonctionnement des filières agricoles françaises. En tout cas, en ce qui nous concerne nous, les horticulteurs et pépiniéristes" avance Arnaud Crosnier, président régional de la F.N.P.H.P (Fédération Nationale des Producteurs Horticulteurs Pépiniéristes). A noter que les horticulteurs-producteurs de sapin pourront finalement écouler leurs stocks avant Noël. Le gouvernement a annoncé que la vente de sapins sera possible en extérieur pour les fleuristes et les grandes surfaces.