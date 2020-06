Les hôteliers bretons "prisonniers de Booking.com"

"Moi, je dis bravo aux Corses !", s'exclame Karim Khan, le président de l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH) de Bretagne. "S'ils peuvent amorcer un déclic pour que les agences de voyage en ligne deviennent plus vertueuses, je suis complètement pour", approuve-t-il.

De 15 à 30% de commissions sur les réservations

Les opérateurs que l'on appelle les OTA (Online Travel Agencies) sont de plus en plus décriés, notamment à cause des commissions imposées sur les réservations de nuitées, de 15 à 30% dans le cas de Booking. De même, il est reproché à l'entreprise néerlandaise de ne pas payer ses impôts en France, "alors qu'elle ponctionne allègrement l'argent public qui part vers l'étranger".

Karim Khan, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de Bretagne Copier

Au début de la crise du Covid, Booking a proposé aux clients le remboursement de leur voyage à tous les clients, sans même laisser le choix aux hôtels. Ce qui a eu un effet dévastateur sur les trésoreries. Les établissements n'ont pas eu l'opportunité de proposer des alternatives à leurs propres usagers. Il est reproché aux OTA un manque de concertation et une toute puissance sur le marché de l'hôtellerie.

à lire aussi Coronavirus : 800 millions d'euros de pertes pour le tourisme en Bretagne

Pieds et poings liés

"Aujourd'hui, nous sommes prisonniers de Booking et la plateforme étrangle les petits hôteliers, c'est le cas en Bretagne", regrette Karim Khan. Pourtant, sans Booking, difficile de remplir un taux d'occupation minimal tant l'hégémonie de la plateforme est indiscutable. Pour Tanguy Corre, président du club des hôteliers de Brest, "sans les plateformes internet, il est compliqué de payer les frais de fonctionnement de nos hôtels et nos salariés". L'un de ses deux établissements, Vent d'Iroise, dépend à 60-70% des réservations en ligne.

"Localement, sur Brest, je ne connais personne qui songe à se retirer de Booking. Certains aimeraient pouvoir devenir plus indépendants, mais le principe de réalité est là", ajoute l'hôtelier finistérien. Si la grogne anti-Booking n'a pas encore atteint les contrées bretonnes, certains essayent de passer par différents canaux. De plus en plus, la réservation en direct sur le site de l'hôtelier est encouragée. "Le client doit avoir un achat responsable, en réservant directement sur nos plateformes, car contrairement aux sites en ligne, nous payons nos taxes en France", enfonce le président de l'UMIH Bretagne.