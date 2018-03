Corse, France

La situation n'est pas nouvelle. Mais elle ne cesse de s'accentuer ces dernières années. A l'heure où le taux de chômage atteint des records en Corse, les restaurants, les hôtels et les campings ont du mal à pourvoir tous leurs postes pour la prochaine saison estivale.

Horaires difficiles ou personnel formé trop rare... Les raisons de cette pénurie sont multiples. Et certains professionnels du tourisme craignent pour la réussite de leur saison. "Si on n'a pas le personnel voulu pour faire face à l'affluence, on sera dans l'obligation de laisser passer de la clientèle, reconnaît Daniel Felici, vice-président de l'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) de Corse. Quand on connaît toutes les difficultés sociales de l'île, ce serait paradoxal de ne pas pouvoir fournir au moment où les touristes sont là."

Dans certains établissements, les patrons ont pourtant commencé leur campagne de recrutement depuis bien longtemps. C'est le cas de César Filippi, responsable de l'hôtel Le Belvédère à Porto-Vecchio. "Nos annonces sont dans toutes les agences de Pôle Emploi depuis la mi-décembre, précise-t-il. Il est vrai que nous avons quelques exigences au niveau des qualifications et de l'expérience, mais nous n'avons jamais eu autant de mal à embaucher que cette année."

Avec seulement 6.000 demandeurs d'emploi inscrits dans le secteur du tourisme pour 25.000 offres à pourvoir, il faut désormais attirer de nouvelles personnes pour travailler dans l'hôtellerie et la restauration. "Il y a de nombreux demandeurs d'emploi à qui l'on pourrait permettre de découvrir ces métiers, note Michel Castelli, directeur régional adjoint de Pôle Emploi Corse. L'immersion en entreprise, par exemple, peut être une bonne solution."

Pour aider les professionnels à recruter et les 23.000 personnes sans emploi dans l'île à retrouver du travail, des journées de formation et de découverte du secteur du tourisme vont être organisées prochainement.