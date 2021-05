"On a vraiment beaucoup d'appels" : les hôtels de Deauville se préparent à accueillir les touristes

Le tourisme devrait repartir doucement dans les prochains jours. À la réception de l'Hôtel de la Côte fleurie Laurent Dremeaux le gérant vient de récupérer des cartons bien remplis. "Ce sont des prospectus que l'on est allés chercher vendredi. Là, il y a les parcs et jardins en Normandie et puis ici les plages du Débarquement", montrent l'hôtelier du doigt. Tout ce qu'il faut pour se renseigner sur les lieux à découvrir. Ce professionnel a déjà quelques réservations pour cette semaine de déconfinement, mais ça va s’accélérer courant du mois de mai, surtout pour le weekend de la Pentecôte et de l'Ascension.

Quasiment complet pour le weekend de l’Ascension

"Vous voyez, on est déjà quasiment complet pour ces quatre jours là. Il nous reste que deux chambres. On a aussi des gens qui nous appellent pour réserver en juillet et en août, mais tout se fera surtout à la dernière minutes je pense", continue-t-il. Son hôtel de 24 chambres, qu'il gère avec sa compagne était fermé depuis cinq semaines, faute de réservations avec la limitation des déplacements au delà des 10 kilomètres. Le couple se prépare donc pour débuter la saison.

On a rappelé nos femmes de ménages la semaine dernière, rallumé le chauffage. Tout était entretenu bien sûr pendant le confinement, mais il faut remettre un coup de frais avant d'accueillir les touristes

Une dizaine de clients appellent chaque jour la réception. Certains oublient toutefois la date de réouverture des terrasses des restaurants. Le 19 mai ce n'est pas tout suite et encore moins le 9 juin, avec le retour en salle. "Parfois certains, parisiens notamment, rappellent pour annuler quelques minutes après", s'amuse Laurent Dremeaux. Deux rues plus loin, dans l'hôtels You urban home les réservations sont aussi en hausse. "Depuis jeudi, on a vraiment beaucoup d'appels", pointe Maryline Lemanissier, manager.

Les appels s’enchaînent pour réserver à l'hôtel You are home de Deauville depuis jeudi dernier. © Radio France - Raphaël Aubry

Des hôteliers, comme les restaurateurs ou les gérants de bars, qui préfèrent toutefois ne pas s'emballer trop vite. Le déroulé de la saison dépendra de l'évolution de la crise sanitaire, comme le calendrier de réouvertures, a prévenu le Président de la République Emmanuel Macron vendredi dernier. "On sait très bien que depuis des mois, c'est stop and go, stop and go. On évite de penser aux mesures, qui pourraient à nouveaux nous stopper. Pour l'instant, tout le monde à le sourire."

Ecoutez Yann France, le directeur de l'Union des métiers de l'industrie de l’hôtellerie dans le Calvados Copier