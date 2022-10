Les hôteliers demandent aux grévistes des raffineries de "ne pas penser qu'à eux"

Les hôteliers demandent aux grévistes de stopper leur mouvement. Le président de l'Union des Métiers et Industries de la Restauration estime que 60% des réservations ont été annulées dans les hôtels ces derniers jours. Après deux années de Covid, les hôteliers et restaurateurs considèrent que la grève des employés des raffineries pèse sur leur chiffre d'affaire et leurs capacités d'investissement et de rénovation des hôtels. Les professionnels de l'hôtellerie demandent donc aux grévistes des raffineries de "ne pas penser qu'à eux et de penser aussi aux secteurs du tourisme".

Pas d'essence, pas de nuits à l'hôtel

Sans essence, les vacanciers ne partent plus. Chambres vides chez Nathalie Baudoin à l'hôtel Le Glacier à Orange "les vacances de la Toussaint sont des vacances qui ramènent du monde dans notre région ; s'il n'y a plus d'essence, c'est annulation sur annulation. Le message à faire passer aux grévistes, c'est qu'il faut qu'ils ne pensent pas qu'à eux. On ne peut pas vivre sans hôtel ni restaurants. Il faut protéger les loisirs des gens et mettre de l'eau dans son vin".

L'hôtelière d'Orange est est candidate pour être vice-présidente des hôteliers français avec Laurent Duc : "nous, on est liés aux transports. Pas de transports, pas de clients. Je devais avoir 70 chambres ce soir, j'en ai que 20 de réservées. Et ca va être comme ça toute la semaine. On court après tous les chiffres pour payer nos salariés. On ne se pose pas la question de savoir si on va pouvoir les augmenter de 10% [comme le souhaitent les grévistes des raffineries. NDLR] . Il faut déjà qu'on puisse les payer".

Inquiétude sur l'indépendance future de l'hôtellerie française

Après deux ans de Covid, ce professionnel s'inquiète de l'indépendance des hôteliers français : "demain on ne sait pas comment remonter nos établissement pour être au niveau international qu'on nous réclame. Aujourd'hui on est le jouet des fonds de pensions et des fonds étrangers qui investissent massivement dans nos établissements car on n'est pas capable de payer l'investissement nécessaire". Les hôteliers demandent également au gouvernement de lisser sur quatre ans le remboursement des prêts garantis par l'Etat pendant la période de confinement.

Une succession de pépins qui fragilisent les hôtels

Le président national de l'Union des Métiers et Industries de la Restauration rappelle que "quand il n'y a plus de mobilité, il n'y a pas d'activité. Il y a plus de 60% d'annulation pour l'hôtellerie, ce qui veut dire que la restauration du soir est morte. Maintenant il faut arrêter la grève, on ne peut pas bloquer toute la France. Le paradoxe est extraordinaire : on a eu une saison extraordinaire et nous avons de grands rendez-vous avec la coupe du monde de rugby, les jeux olympiques et paralympiques. On devait rénover nos établissements, recruter et former. Il nous arrivent tous ces pépins : je pense à la sobriété énergétique, au prix de l'électricité et du gaz multipliés par 4, 5 ou 10. Le tourisme est très fragile, nos entreprises sont très fragiles et leur avenir est très incertain".