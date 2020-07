Les hôteliers dieppois se félicitent de la fin de la quatorzaine entre la France et la Grande-Bretagne

La règle de la quatorzaine imposée à cause du Covid-19 entre la France et la Grande-Bretagne saute ce vendredi 10 juillet, les hôtels dieppois attendent le retour des Britanniques avec impatience.

Ce vendredi 10 juillet, les restrictions sanitaires à cause du Covid-19 sont levées entre la France et la Grande-Bretagne : plus de quatorzaine si vous traversez la Manche, ça voulait dire 14 jours de confinement valables dans les sens. Les touristes britanniques dans les hôtels dieppois (Seine-Maritime) représentent environ 30% de la clientèle, ils dont donc attendus de pied ferme.

Un retour timide

14 jours de confinement alors que vous venez passez un week-end : forcément, plus aucun Britannique n'est venu à Dieppe ces derniers mois. Malgré cette annonce, derrière son comptoir, Christine Bert Hevers, patronne de l'hôtel Aguado en face de la plage de Dieppe, ne voit pas encore l'affluence des grands jours sur ses écrans : "Pour le moment, en terme de réservations, on est plus sur un 'frémissement' qu'un réel retour, je dois avoir une ou deux réservations mais l'annonce est si récente, on en saura plus dans les prochains mois."

Le Transmanche entre Dieppe et Newhaven doit d'ailleurs reprendre sa troisième rotation ce samedi 11 juillet. La ligne est beaucoup plus utilisée par les Anglais que par les Français et essentielle pour acheminer les touristes de Grande-Bretagne, explique Christine Bert Hevers : "La Grande-Bretagne est une île, ils ont l'habitude de prendre le bateau et historiquement c'est un peuple qui voyage beaucoup, alors que les Français de Londres prennent le train ! Mais c'est une ligne essentielle pour l'ouverture du pays dieppois sinon nous aurions un territoire coupé en deux, privé de cette ouverture sur la Grande-Bretagne."