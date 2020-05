Les hôteliers sans clientèle dans les Vosges : "On ne voit pas le bout du tunnel" selon leur président

Des "hôtels désertés" : voilà comment Xavier Grimon décrit la situation de ce week-end pourtant prolongé et ensoleillé de l'Ascension. Le président de l'Umih 88, l'Union des métiers de l'industrie hôtelière des Vosges qui compte 370 adhérents, est amer. Le département, destination nature par excellence, attire des touristes de proximité mais l'hôtellerie n'en profite pas.

Explication : dans les Vosges, les établissements sont adossés pour la plupart à un restaurant et tant que les bars-restaurants restent fermés, les hôtels - qui n'ont jamais été astreints à la fermeture pendant le confinement - n'ont aucun intérêt à ouvrir leurs portes.

"On n'a pas d'offre de restauration, c'est difficile de marcher sur une patte", indique Xavier Grimon, lui-même hôtelier-restaurateur à Vincey. "Avec la règle des 100 km, les gens viennent se promener en journée et repartent chez eux le soir. L'hôtellerie ce week-end ne marche pas."

"Il y a beaucoup d'hôtels dans le département qui sont carrément fermés", poursuit Xavier Grimon.

Les visiteurs veulent une table le soir. Il faut que ce soit un moment de détente et de relaxation, pas un moment confiné. Ils ne veulent pas se reconfiner dans une chambre et on les comprend, forcément !