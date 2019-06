Les hôtels et les campings d'Indre-et-Loire ont battu leur record de fréquentation de la décennie, en 2018

Les hôtels et campings d'Indre-et-Loire ont enregistré un total record de 2 558 000 nuitées l'an dernier. C'est ce que révèle l'INSEE, après avoir compilé les données communiquées par les professionnels. La fréquentation a augmenté de plus de quatre pour cent par rapport à 2017.

La fréquentation des campings d'Indre-et-Loire a augmenté de 10% entre 2016 et 2018

Indre-et-Loire - France

Depuis le début de la décennie, les hôtels et les campings d'Indre-et-Loire n'avaient jamais accueilli autant de monde que l'an dernier : L'Insee vient de le confirmer, en publiant les résultats définitifs collectés auprès des professionnels : les touristes ont passés 2 558 000 nuits dans les hôtels et campings de notre département : c'est 4,1% de plus qu'en 2017.

Deux facteurs importants : Le beau temps et le retour des étrangers

La météo a été particulièrement clémente, en 2018, au printemps et en arrière-saison. Ca a eu une conséquence immédiate dans les campings, avec un record de 656 000 nuitées enregistrées l'an dernier : 10% de plus en 2 ans, et une clientèle étrangère dans 4 cas sur 10... En moyenne, les gens qui sont venus camper en Indre-et-Loire sont restés trois jours. Une durée de séjour stable depuis 2012, mais faible : au niveau national, le séjour moyen en camping dure 5 jours

Près de deux millions de nuitées dans les hôtels d'Indre-et-Loire

Les touristes qui ont choisi d'aller dans les hôtels d'Indre-et-Loire sont restés encore moins longtemps : Une nuit et demi, seulement, en moyenne. Les hôtels de Touraine ont pourtant, eux aussi, battu leur record de fréquentation depuis 2011, avec 1 900 000 nuitées : 200 000 de plus qu'il y a 5 ans. Une clientèle étrangère, dans 29% des cas.

Fréquentation en berne dans les établissements de une et deux étoiles

Il faut par ailleurs noter que les touristes aiment leur confort : que ce soit à l'hôtel ou au camping, la fréquentation des établissements qui ont une ou deux étoiles ne cessent de baisser, alors que celle des 3, 4 et 5 étoiles progresse tous les ans.