L'huile de friture collectée dans l'Yonne fait rouler des camions poubelles dans le nord de la France

Coll'ect 89 basée à Vincelles au sud d'Auxerre récupère l'huile de friture des restaurants et des collectivités et les envoie à Lille, pour qu'elles soient transformées en bio carburants. La petite entreprise icaunaise participe donc en partie à faire rouler les camions poubelles de Béthune.

C'est dans son local de Vincelles que Catherine Joannic stocke l'huile de friture récupérée auprès des restaurants et des collectivités, avant de l'envoyer à Lille

Il y a cinq ans Catherine Joannic a fondé Coll'ect 89. C'est une association qui se charge de ramasser gratuitement les huiles alimentaires usagées. A l'aide de son salarié, elle récupère les huiles de friture dans les collectivités, comme les cantines des collèges et des lycées et dans les restaurants. "La façon de faire est assez simple. Nous mettons à disposition des futs, des contenants, dans lesquels les huiles alimentaires usagées sont déposées. Lorsque c'est plein, nous passons récupérer les futs. Et nous en laissons des vides, pour repartir sur un nouveau cycle."

Stockées dans un local à Vincelles, les huiles partent ensuite en direction de Lille où elles sont transformées en bio carburant, qui va servir à alimenter les camions poubelles de Béthune. (voir article ci-dessus)

"Nous envisageons de fabriquer des huiles filantes qui sont des huiles pour les tronçonneuses": Catherine Joannic fondatrice de Coll'ect 89

Mais le projet de Catherine Joannic , c'est de transformer sur place l'huile de friture qu'elle récupère. "Nous envisageons de fabriquer des huiles filantes qui sont des huiles pour les tronçonneuses. Nous avons toute l'arboriculture autour d'Auxerre, tout ce qui est viticole aussi et puis le parc régional du Morvan qui n'est pas loin. Ce qui fait que beaucoup de personnes vivent de la foresterie dans le secteur. On pense que notre huile, labelisée bio et locale, pourrait trouver preneur sur notre territoire."

Catherine Joannic a le projet de monter une micro usine dans l'Yonne pour transformer l'huile de friture sur place. Copier

Mais pour que le projet aboutisse, il faut au minimum deux ans selon Catherine Joannic. Car il faut tripler la collecte d'huile de friture qui est actuellement de 10 tonnes par mois. Il faudra ensuite investir en matériel pour la transformation de l'huile et embaucher du personnel.