Les huîtres Alain Courdavault misent sur les nouvelles technologies pour rassurer les clients

En cette période de fête, vous allez sans doute acheter les huîtres sont un des plats régulièrement présents sur les tablées de réveillons. Dans notre chronique "La nouvelle éco" on s'intéresse à l'entreprise d'ostréiculture "les Huîtres Alain Courdavault". Ils ont décidé de rendre plus lisible la traçabilité de leurs huîtres une nouvelle technologie : la blockchain. Avec ce système, il y a plus d'information sur les huîtres. L'objectif est de rassurer les clients.

Pour Noël, tout le monde veut des huîtres fraîches et puis surtout savoir d'où elles viennent. C'est possible maintenant avec les huîtres Alain Courdavault. Sur les bourriches, ils ont mis un QR code. C'est une image à photographier qui renvoie ensuite vers une page internet, avec dessus pleins d'informations sur la bourriche. "Il sait à quelle heure les huîtres sont sorties de nos dégorgeoirs. Par exemple, il y a même une photo de l'huître", illustre Emmanuel Courdavault, le gérant.

Ça permet d'essayer de redonner confiance aux clients." - Emmanuel Courdavault.

Derrière toutes ces données, il veut redonner confiance aux clients sur la qualité des fruits de mer. Surtout qu'il utilise la technologie blockchain. Une fois qu'il a rentré les informations, il ne peut plus jamais les modifier. Pour lui, c'est plus de travail, pour rentrer les données et faire les photos, mais ça vaut le coup.

Une hausse de ventes

Les clients sont au rendez-vous. Ceux étrangers d'abord, mais aussi dans les ventes directes en France. "Les gens sont contents. C'est assez ludique, ils peuvent le scanner, ils voient un peu les données", témoigne Emmanuel Courdavault. Cet investissement de 20 à 50 000 € ne lui a presque rien couté, car il a signé un partenariat avec une entreprise spécialisée dans la blockchain. Ses huîtres ne sont donc pas plus chères.