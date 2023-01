Les Hyper U de La Rochelle et de Saintes disent au revoir à la pub dans les boîtes aux lettres

A l'entrée de l'Hyper U de Beaulieu, le patron Mathias Burès (à droite) et deux salariés informent les clients de la fin de la pub dans leur boîte aux lettres

2023 marque la fin des prospectus distribués dans les boîtes aux lettres pour les Hyper U de Puilboreau (dans l'agglomération rochelaise) et de Saintes. Une décision pour répondre aux exigences de sobriété, mais aussi pour faire face à l'augmentation du prix du papier. Celui-ci à doubler ces derniers mois et représente une dépense non négligeable pour les deux enseignes.

90% de papier en moins

Renoncer à la publicité va permettre à l'Hyper U de la zone commerciale Beaulieu, à Puilboreau dans l'agglomération de La Rochelle, de faire des économies de papiers non négligeables. "Ca va nous permettre d'économiser 90% de papier", affirme Mathias Burès, le patron de l'enseigne. Avec l'augmentation des coûts de la tonne de papier qui a plus que doublé ces derniers mois, cette mesure va également permettre aux Hyper U de réduire la facture.

Mais le directeur général de l'Hyper de l'agglomération rochelaise souhaite plutôt mettre en avant une avancée qui va dans l'aire du temps. "Nous sommes appelés à la sobriété, il est important de montrer l'exemple", souligne Mathias Burès.

Il faut désormais retirer le catalogue en magasin ou le lire sur son portable © Radio France - Lucas Bouguet

Des clients plutôt compréhensifs

Les clients de l'Hyper U Beaulieu se montrent plutôt compréhensifs à ce changement. Certaines personnes réticentes au départ, se montrent plus réceptives lorsqu'elles apprennent que le prospectus continuera d'être distribué à l'entrée du magasin. D'autres utilisateurs sont plus dubitatifs. Pour eux, le catalogue de promotions en version papier, distribué dans leur boîte aux lettres, permettait d'anticiper sur les prochaines courses, depuis chez soi.

Le magazine est bien disponible en version numérique sur téléphone ou ordinateur, mais ce n'est pas pour arranger tout le monde, notamment les personnes plus âgées ou déficientes visuelles. Finalement, les consommateurs les plus satisfaits sont ceux pour qui les pubs finissaient directement à la poubelle. "Il faut dire que nos boîtes sont parfois remplis de prospectus. C'est bien pour la planète", salue une habituée du magasin.

Les clients sont plutôt compréhensifs © Radio France - Lucas Bouguet

Autres économies

L'arrêt de la distribution de la pub Hyper U n'est pas la seule mesure appliquée par Mathias Burès pour son supermarché de Puilboreau. Les néons qui éclairaient autrefois les rayons ont été divisés par deux. Bientôt, les portes des frigos seront également verrouillées.

Depuis début décembre, les enseignes lumineuses du magasin sont également coupées dès 21 heures. Des mesures qui permettent à l'Hyper U Beaulieu d'observer une baisse de 20% de sa consommation d'électricité. Pour Mathias Burès, il n'est pas certain que cela puisse faire baisser la facture, mais cela permettra toutefois de la stabiliser.