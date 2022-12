"Les illuminations ne sont pas énergivores" assure le prestataire de plusieurs communes près de Toulouse

Alors que toutes les illuminations de Noël sont installées, Eva Dirlès, responsable des illuminations festives chez Occirep , une entreprise de Saint-Alban qui s'occupe des éclairages en région toulousaine, peut enfin souffler. "Tout est installé, après il faudra démonter mais pour l'instant on profite de cette magie", dit-elle. Occirep avait auparavant le marché de la Ville de Toulouse mais elle se tourne désormais vers des communes moins grandes de la périphérie : Bruguières, Lespinasse, Fenouillet ou encore Ramonville et Labège.

"Une psychose infondée"

Cette entreprise familiale existe depuis 1974, et compte 14 salariés. Du fait de la crise énergétique, elle a vu ses clients commencer à paniquer. "Il y a une psychose qui tourne sur ces sujets, qui est plutôt infondée, car quand on est 100% LED on comme peu", assure Eva Dirlès. Un frigo chez soi, c'est 150 watts ou 350 watts si on a un congélateur. C'est l'équivalent d'une grosse structure sur une place de village. Et une guirlande de neuf mètres de long c'est seulement neuf watts". Elle confie que "les communes ont besoin d'être rassurées et guidées".

Baisse d'activité de 20 a 30%

De fait, les mairies ont clairement réduit la voilure. "On a une baisse d'activité de 20 à 30% pour tout le monde dans le secteur", explique Eva Dirlès. Car à la frilosité des communes, s'ajoute celle des supermarchés. "Intermarché par exemple n'a pas mis d'illuminations à l'extérieur, seulement à l'intérieur."

Eva Dirlès souligne pourtant que la magie, l'émerveillement, en vaut la chandelle, d'autant que la société Occirep propose un accompagnement pour moins consommer d'électricité. "On a par exemple conseillé d'allumer le deuxième week-end de décembre plutôt que le premier ou de mettre en place une horloge avec un programmateur." Difficile quand même de voir l'activité baisser autant ; "mais on s'accroche. On a eu les gilets jaunes, le covid.. On va y arriver !"