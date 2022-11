Hausse du prix de l'énergie : en Savoie, certains particuliers renoncent à illuminer leur maison

Noël approche ! C’est l’heure de sortir les illuminations. En 2020, selon Budget-maison.com , le comparateur spécialisé dans la construction de maisons, près d'un français sur deux décorait l'extérieur de sa maison pour les fêtes. C'est le cas d'Eric, à Tresserve, près du lac du Bourget. Depuis 28 ans, il installe des guirlandes sur sa façade pour faire plaisir à ses enfants et ses petits-enfants.

Pancartes en bois, père noël, bonhomme de neige, toutes ses décorations sont entreposées dans son garage. Le Savoyard possède surtout trois bidons de 200 litres, remplis de guirlandes. "__C’est ce qui consomme le plus d’énergie donc évidemment on a pensé à la facture", explique-t-il.

"Tant qu'on peut se le permettre, on continuera" (Éric)

Selon l' Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie , les illuminations de Noël chez un particulier consomment en moyenne 950 MWh/an d'électricité. C'est l'équivalent de 950.000 réfrigérateurs allumés sur une journée entière. Mais après réflexion, Eric a finalement choisi de sortir ses guirlandes cette année. Pas encore retraité, il se dit toujours capable de payer la note. De plus, avec la naissance de sa nouvelle petite fille, le grand père ne voulait pas "gâcher la fête la plus importante de l’année".

Une dépense pas indispensable

Près d'Aix-les-Bains, Daniel aurait lui aussi aimé illuminer sa maison. Pourtant, il s'est ravisé en voyant sa facture d’électricité. "Certains utilisent des guirlandes solaires mais c’est aussi un coût à prendre en compte", explique cet habitant qui a d'abord cherché des solutions avant d'abandonner.

"J'avais hésité à acheter des guirlandes solaires mais c’est un investissement" (Daniel)

La maison de Maryse illuminée pour Noël en 2021 © Radio France - Alexandra Vittet

Même constat pour Maryse. Pour émerveiller sa famille, la grand-mère décorait son jardin chaque année depuis 40 ans. À contrecœur, elle a dû renoncer cette année face à la hausse des prix de l’énergie. "Je n’ai pas le choix. Il faut faire des économies et cette dépense n’est pas non plus indispensable". Chaque Noël, elle dépensait 200 euros supplémentaires pour alimenter ses guirlandes. Si les prix de l’énergie reviennent à la normale l'an prochain, la Savoyarde n’exclut pas de recommencer à décorer sa maison.

