Les industriels du lait, dont Lactalis, appellent à être dispensés de négociations avec la grande distribution

Pour tenter de modérer l’inflation alimentaire, une hausse de plus de 11% sur un an, le ministère de l'économie exige, et en faisant une loi, que les 75 plus grands industriels et leurs clients de la grande distribution avancent leurs négociations commerciales annuelles. Ces négociations doivent normalement démarrer, c'est ce qui se passe chaque année, au mois de décembre. Elles s'étalent sur plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé sur les conditions de vente de la production écoulée dans les rayons et des hyper et supermarchés.

Pourquoi avancer les négociations ?

Tout simplement pour trouver un accord rapide à mettre en place, dès la fin de l'année ou au tout début 2024. Avec bien sûr l'ambition d'avoir de nouveaux tarifs les plus bas possibles. Pour l'affichage politique, dans une période économique et sociale bien compliquée, ça ne peut être que positif.

Mais l'affichage, la com' politique, ce n'est pas ce qui intéresse les industriels du lait

Faire plaisir aux ministres, franchement, ce n'est pas trop leur truc. Eux aussi regardent leurs portefeuilles. La Fédération nationale des industries laitières, dont fait partie le leader mayennais Lactalis, se dit soucieuse de présenter aux consommateurs ses produits à des prix accessibles, mais, en même temps, estime qu'avancer les négociations et les niveler par le bas ferait courir un risque financier au secteur. "Les marges baissent et les résultats opérationnels sont quasi à l’os" affirme cette fédération.

Autre souci, pour les éleveurs et les producteurs de lait, très nombreux en Mayenne, sur le prix du lait payé à la source, dans les fermes et ça les agriculteurs ne veulent pas en entendre parler. La filière du lait était passée entre les mailles du filet jusque-là, bénéficiant d'une exemption de re-discussion. La clémence du gouvernement semble s'éloigner, un bras de fer commence avec les géants du secteur, Lactalis et Danone en première ligne.