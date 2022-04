Les industries d'Issoudun lancent une campagne de recrutement : environ 150 postes à pourvoir

L'industrie recrute en ce moment à Issoudun. Entre 140 et 150 postes sont à pourvoir immédiatement, la plupart en CDI. Mais les entreprises ont parfois du mal à recruter. Ce jeudi, elles se sont réunies pour lancer une campagne commune de recrutement.

Montrer la dynamique du territoire

Ils étaient une vingtaine, chefs d'entreprise ou chargé de recrutement, regroupés en salle des mariage. Une séance photo et vidéo était notamment organisée, ainsi qu'un recensement de leurs besoins précis en terme de postes. "On a mutualisé les besoins, et maintenant on va communiquer sur les réseaux sociaux, via la presse, et dans le magazine de la Ville", explique Fanny Ries, adjointe au maire en charge du développement économique.

Actuellement, entre 140 et 150 emplois sont à pourvoir dans le domaine de l'industrie, aussi bien dans les TPE/PME que dans les grands groupes. Safran Seats, par exemple, recrute à nouveau 40 personne, moins de deux mois après avoir annoncé 80 postes à pourvoir.

Si les emplois sont disponibles, il est cependant difficile de recruter pour ces entreprises. Toute la force du réseau, c'est de montrer la dynamique du territoire, pour attirer davantage. "Les difficultés de recrutement reposent sur les compétences qu'on ne trouve pas ici, donc il attirer des gens de l'extérieur, et leur donner envie de venir" explique Fanny Ries.

Issoudun, "territoire d'industrie" pour augmenter l'attractivité

Pour booster l'attractivité, le réseau d'entreprises peut aussi compter sur "Territoire d'industrie", un dispositif d'Etat lancé peu avant la crise Covid, qui rassemble les pouvoirs publics et les industriels afin de regrouper besoins et compétences. "Quand on veut attirer des employés, il faut aussi leur offrir un cadre de vie, des services... Ce n'est pas la prérogative des entreprises, d'où cette alliance avec la collectivité" explique Nel-Yvon Galiu, patron de Regeltex et co-président de "Territoire d'industries".

Pour cela, la commune agit aussi en partenariat avec Pôle Emploi et l'agence de l'attractivité, pour aider les conjoints des futurs employés à trouver eux aussi du travail, dans d'autres secteurs. Elle travaille aussi avec la Région pour développer la formation.