Une sénatrice drômoise dit stop aux inégalités hommes-femmes en zone rurale

La sénatrice de la Drôme, Marie Pierre-Monier, ainsi que sept autres parlementaires de la chambre haute ont dévoilé leur rapport "femmes et ruralités". Les conclusions montrent des disparités dans plusieurs secteurs entre les hommes et les femmes vivant en zone rurale.

Femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité - rapport

Stop aux zones blanches de l'égalité dans nos campagnes ! Voilà l'objectif du rapport "Femmes et Ruralités" établi par huit sénateurs dont Marie Pierre-Monier sénatrice de la Drôme. Durant dix mois, les parlementaires ont interrogé des gendarmes, des élus, des associations et participé à des tables rondes dont trois dans la Drôme. Les conclusions de ce rapport montrent des inégalités persistantes dans les campagnes : les femmes accèdent moins bien à l'emploi, 10 % des femmes âgées de 15 à 64 ans sont inactives, contre 5 % des hommes en zone rurale.

80 % des femmes ont le permis de conduire en zone rurale contre 90 % des hommes

Disposer du permis de conduire est un critère d'embauche, car en en zone rurale, la voiture est le mode de transport le plus utilisé. Selon l'enquête "mobilités déplacements" elle représente 80 % des déplacements. Selon la sénatrice de la Drôme, Marie Pierre-Monier, "ce qui complique les choses c'est qu'il faut avoir les moyens d'avoir deux voitures et tous ne peuvent pas se le permettre. Les transports publics sont parfois mal développés dans les villages. Nous avons donc donné plusieurs recommandations comme le fait de développer des simulateurs de conduite dans les lycées, développer davantage le covoiturage et il faut surtout rapprocher les lieux de services publics pour éviter les déplacements".

Des difficultés d'accès à l'emploi

Pour se rendre sur son lieu de travail mieux vaut avoir une solution pour garder les enfants . Sauf que selon les chiffres de 2017 de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, les familles rurales disposent en moyenne de huit places en crèche à moins de 15 minutes pour cent enfants de moins de trois ans, contre 26 en milieu urbain. Lorsque les services de garde existent, ils ne sont pas toujours adaptés aux besoins des mères, en particulier en cas d'horaires de travail tardifs ou décalés.

Les huit sénateurs veulent favoriser l'entrepreneuriat des femmes en décernant des prix dans certains départements car dans chaque territoire rural il y a des savoir-faire locaux et cela peut-être un recours à la difficulté de trouver un emploi salarié.

Infographie du rapport parlementaire : femmes et ruralités : en finir avec les zones blanches de l'égalité - Source Insee

Les femmes encore plus touchées par la désertification médicale

Dans 13 départements de France il n'y a pas de possibilité d'être suivi par un médecin qualifié en gynécologie médicale en activité régulière et cela pose des difficultés au niveau des dépistages des cancers du col de l'utérus.

40 % des femmes échappent au dépistage du cancer du col de l'utérus

Dans le rapport des sénateurs, Isabelle Héron, présidente de la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale précise « dans les milieux sociaux défavorisés, il a été démontré qu'environ 40 % des femmes échappent au dépistage du cancer du col de l'utérus, et que beaucoup de patientes ménopausées ne consultent plus. En outre, les femmes en situation de précarité présentant des comorbidités, comme une obésité morbide, ou étant dans des situations de handicap, n'osent souvent pas consulter ».

En conclusion, le rapport démontre, que les femmes subissent largement toutes les difficultés récurrentes des territoires ruraux telles que les problématiques de zones blanches, d'enclavement et de désertification médical.