Les inégalités salariales hommes-femmes : ça continue

PACA, France

L'heure officielle de l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes était fixé cette année à 16h47. Depuis ce mardi après-midi, une femme en France travaille donc bénévolement. Le salaire brut moyen des Françaises est toujours de 15,4% à celui des hommes, la différence dans le sud est de la France grimpe à 24 % si on ne regarde que les revenus des salariés du secteur privé.

6000 euros de moins par an

Les fiches de salaire parlent d'elles même. "Dans les Bouches du Rhône, un homme gagne en moyenne 25 500 euros par an, explique Carole Zampini, chef de projet à l’Insee Paca et co-auteure d'une enquête réalisée avec la direction régionale aux droits des femmes et à l’égalité. Une femme ne touche elle que 19 000 euros".