Les infirmiers anesthésistes de l'hôpital de Châteauroux rejoignent le mouvement de grève

Les infirmiers anesthésistes de l'hôpital de Châteauroux sont en grève depuis ce lundi 8 novembre. Ils rejoignent le mouvement national, pour réclamer une meilleure reconnaissance, via notamment un statut plus valorisant.

Ils réclament une meilleure reconnaissance professionnelle, et estiment être les grands oubliés du Ségur de la Santé. Les infirmiers anesthésistes de Châteauroux sont en grève depuis ce lundi. Ils rejoignent un mouvement national, lancé par la CGT le 2 novembre. Il n'y a pas d'incidence sur le fonctionnement du service, puisque les infirmiers anesthésistes sont réquisitionnés.

Les grévistes demandent un changement de statut

Cette reconnaissance, pour Alexandre Lesergent, infirmier anesthésiste à l'hôpital de Châteauroux, elle ne passe pas unique par la paie ; "On attend effectivement une revalorisation salariale, mais ca n'est pas là le cœur du problème. Ce serait plus une reconnaissance statutaire de notre autonomie de pratique". Concrètement, les grévistes demandent à être reconnus comme des "auxiliaires médicaux en pratique avancée". En clair : un échelon intermédiaire entre les infirmiers et les médecins.

Alexandre Lesergent espérait que le Ségur 2 propose ce statut à sa profession, mais il n'en a rien été. "Il faut savoir que dans la fonction publique, à niveau égale (Bac +5), on est probablement la profession la moins bien payée. Médicale ou non." assure l'infirmier anesthésiste.

Le mouvement de grève est très suivi à Châteauroux, puisque l'on comptait 100% de grévistes ce mardi 9 novembre selon Alexandre Lesergent.