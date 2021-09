Les infirmiers de bloc opératoire en grève à l'hôpital de Sens

Plusieurs syndicats appellent l'ensemble des infirmiers exerçant en bloc opératoire à une journée d'action ce jeudi 23 septembre pour la défense de la profession. À l'hôpital de Sens (Yonne), le mouvement sera suivi par les infirmiers du bloc opératoire. Du coup, les opérations prévues ce jour risquent d'être déprogrammées alerte, dans un communiqué, les infirmiers grévistes. Seules les urgences seront assurées.

"Les dérives se multiplient dans les blocs opératoires et font fuir les personnels", peut-on lire dans le communiqué. "Les conditions de travail sont de plus en déplorables et précaires. cela entraine une perte de chance inacceptable pour les patients et un sentiment d'insécurité et d'épuisement pour les professionnels." Les syndicats infirmiers réclament notamment de meilleures conditions de travail et une hausse de leur salaire.