Les infirmiers de bloc opératoire en grève ce mardi au centre hospitalier de Vichy

La préavis de grève déposé par le syndicat CGT pour la journée du mardi 25 mai couvre l’ensemble des IBODE (Infirmier de Bloc Opératoire Diplômé d'Etat) et IDE (Infirmier Diplômé d'Etat) travaillant au bloc opératoire de l’hôpital de Vichy. Ils se battent pour une meilleure reconnaissance de leur diplôme. Un rassemblement est organisé à 11 heures ce mardi sur le parvis de l'hôpital.

Dans les détails, leurs revendications sont nombreuses. Les infirmiers de bloc opératoire réclament la création dans la Fonction Publique Hospitalière d’un corps complet des IBODE avec reconnaissance salariale indiciaire Bac+5 pour tous. La réingénierie de notre profession permettant d'obtenir un master 2 à la rentrée 2021. Les grévistes souhaitent également être payés à la hauteur de leur niveau d'études. Ils veulent une revalorisation du salaire de base minimum niveau Master BAC +5 : à 3.600 €uros brut.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En jeu également, l'attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 50 points majorés comme prévu pour les emplois de catégorie A, pour une juste reconnaissance de leurs compétences, leurs responsabilités, mais aussi la pénibilité et les risques inhérents à cet exercice spécifique. Ou encore l’application immédiate et totale du décret du 27 Janvier 2015 des actes exclusifs IBODE dans tous les blocs opératoires ce qui impose aux établissements de former et recruter des IBODE.

Par ailleurs, les grévistes souhaitent l'exclusivité de fonction totale dans le bloc opératoire secteur à hauts risques dans un délai de maximum 10 ans. Pour les IDE travaillant actuellement en bloc opératoire : obligation de formation IBODE » dans les cinq ans maximum à partir du 1er janvier 2021 d’exercice au bloc opératoire. Enfin pour les Etudiants IBODE, il est demandé le maintien du Complément de Traitement Indiciaire (CTI) octroyé lors du Ségur.