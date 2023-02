Les infirmiers "en colère" écrivent à Emmanuel Macron

"Urgence revalorisation" : les infirmiers libéraux, en colère, écrivent à Emmanuel Macron. Un collectif appelle tous les infirmiers à envoyer un courrier par jour au président de la République. Une lettre par revendication. Ils dénoncent en priorité des tarifs qui ne sont plus en adéquation avec le coût de la vie et l'inflation

Indemnité de transport, par ex, à seulement 2 euros 50 par trajet.

Ils réclament bien sûr, aussi, la revalorisation des actes

Julie Le Berd est infirmière libérale à Uchaud, près de Vergèze, dans le Gard. Ecrire au président de la République, une première pour elle. Mais.. elle a vraiment besoin d'une réponse. "On y joint une feuille de soins, et un petit courrier manuscrit. On pourrait en envoyer des tonnes et des tonnes".

Elle espère être entendue sans avoir besoin d'un recours ultime à.. la grève. "Y arriver sans avoir à faire des grèves qui forcément joueraient sur les patients, qui eux n'ont rien demandé à personne".

Pas de congés, ou presque, des charges qui n'en finissent plus.. elle n'est pas, elle n'est plus récompensée pour son travail. "ça va faire 10 ans que je suis infirmière, 6 ans en libéral. Une fois qu'on a déduit nos charges, hallucinantes, il ne nous reste pas grand-chose", explique-t-elle. "C'est épuisant. Une prise de sang est facturée 8,58 euros bruts, dont 2,50 euros de déplacement. (...) des soins, il faut en faire je sais pas combien pour réussir à se sortir un salaire !"

