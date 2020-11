Les inquiétudes d'Emmaüs dans l'Indre en ce début de reconfinement

Pour l'antenne indrienne d'Emmaüs, ce reconfinement signifie l'arrêt total de l'activité des boutiques de Châteauroux et La Châtre ainsi que celle des dépôts de Déols et Le Blanc. Un gros manque à gagner, selon sa présidente, Marie-Noëlle Devaux : "les ventes qu'on réalise avec les biens qui nous ont été donnés nous permettent d'avoir 80.000 euros par mois. Avec cette somme, nous donnons un pécule à chacun de nos compagnons et nous payons nos charges". Pour l'instant, l'association peut compter sur le soutien de la banque alimentaire pour aider ses 80 bénéficiaires (60 compagnons et une vingtaine d'enfants) mais, prévient sa présidente, "si on a un mois complet de fermeture en novembre, on va replonger".

Plus de clients

Pendant le premier confinement, Emmaüs-France avait dû se résoudre à lancer un appel aux dons, une première dans l'histoire du mouvement initié par l'abbé Pierre à la fin des années 40. Il avait notamment permis à l'antenne indrienne de rééquilibrer ses comptes. Depuis, les lieux de vente ont vu leur fréquentation augmenter, ce qui n'est pas nécessairement bon signe pour Marie-Noëlle Devaux : "On a beaucoup d'achats à 2, 3, 4 euros. C'est une population qu'on ne voyait pas. A la boutique de Châteauroux, on a beaucoup de lycéens qui viennent chercher des vêtements. On a aussi des personnes âgées qui venaient irrégulièrement et qui viennent désormais régulièrement à Déols. Et le constat est le même à La Châtre et au Blanc".

L'association aurait souhaité que ses boutiques restent ouvertes pendant le confinement, pour que les plus précaires continuent à y trouver de quoi se vêtir à prix réduits. Les discussions engagées avec l'Etat à ce sujet n'ont jusqu'ici rien donné. La vente n'est plus possible, en revanche l'association continue de réceptionner les dons à Déols et au Blanc.