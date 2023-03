Les inquiétudes d'un paysan retraité : ne pas perdre ma terre et ma maison

Séraphin et Claude Condello ont acheté dans la grand plaine du fleuve Var un terrain de 5 000 m²

il y a une quarantaine d'années sur la commune de La Gaude. Une terre fertile entre le lit du fleuve et une colline boisée. Durant plusieurs dizaines d'années, ils exploitent cette terre généreuse et construisent leur maison. Une vie d'agriculteur tranquille. Séraphin se passionne pour des plantes particulières : il se lance dans des variétés étonnantes de citron Yuzu, citron-caviar et des légumes rares.

Une expropriation il y a 20 ans pour une route

Au début des années 2000, les travaux d'une voie rapide marquent pour le couple le début des ennuis. Une route à quatre voies construite sur la rive droite du fleuve : l'actuelle RM 202 bis entre Saint Laurent-du-Var et le Pont de la Manda.

Le couple est alors exproprié de "600 m² pour 18 000 euros". Ensuite ce sera un nouveau "rabotage" du terrain pour réaliser une piste cyclable derrière un haut mur anti-bruit qui masque définitivement la vue de la maison sur le fleuve. Un rideau gris est tombé devant la façade.

"Nous avons du nous battre pour défendre nos droits, les experts se succédaient, c'était un défilé infernal...pour mesurer la maison et le terrain dans tous les sens.."

Nouvelle expropriation pour un giratoire ?

"Il y a quinze jours, on a appris qu'il y avait de nouveaux projets avec la réalisation d'un immense rond-point, un giratoire sur notre terrain à la place de la maison! J'ai tout de suite pensé que le cauchemar allait recommencer. On est vieux et retraité. On a une maison et un petit gagne-pain avec 1500 M² d'autorisation d'exploiter pour notre retraite."

De fortes inquiétudes. Une enquête d'utilité publique est en cours pour des travaux pilotés par la Métropole de Nice Côte d'Azur destinés à fluidifier le trafic routier saturé sur cet axe. Plusieurs scénarios sont proposés dont la création de trois ouvrages entre le Pont de la Manda, le secteur de la Baronne et la zone des Iscles. Avec donc cette possibilité d'un grand giratoire au niveau de la propriété des Condello. De nombreuses variantes sont à l'étude également pour installer un éventuel téléphérique entre le centre commercial Lingostière et La Gaude et un troisième carrefour enterré et souterrain.

"On est plusieurs retraités dans le secteur, c'est la fin des cultivateurs dans cette plaine du Var." Claude a des regrets dans la voix :"que va t'on devenir?"

Une réunion publique a été organisée à La Gaude la semaine dernière mais Séraphin et Claude "écœurés" n'ont pas voulu s'y rendre.

