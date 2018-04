Les intentions d'embauche dans l'Hérault grimpent de plus de 11% cette année

Par Thomas Biet, France Bleu Hérault

D'après Pôle Emploi, les entreprises du département veulent recruter plus de 44 000 personnes, tous types de contrat confondus. Une augmentation de 11,2% sur un an. L'aide à la personne et le tourisme sont en pôle position, mais l'industrie, la construction et le numérique repartent aussi.