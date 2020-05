Les intermittents du spectacle lorrains dans l'angoisse de sombrer dans l'extrême précarité

La marionnettiste Marie-France est intermittente du spectacle depuis 1999. Avant la crise du coronavirus, elle avait toujours réussi à réaliser le nombre d'heures requises pour valider ses droits aux allocations chômage, soit 507 heures. "Depuis le mois de mars, je suis sans aucune activité. Je devais travailler en avril, en mai, en juin, en juillet... Toutes les dates ont été annulées," expose Marie-France.

Pas de reprise avant l'automne

Et le retour à la normale n'est pas prévu pour tout de suite. "Notre activité ne va pas reprendre le 11 mai, ça c'est sûr et certain", exclut le régisseur-lumière nancéien Olivier. "A priori, toutes les grandes salles de spectacle vont rouvrir à l'automne". D'ici là : il faut tenir, à la fois moralement et financièrement. "Ce qui nous inquiète, c'est de perdre de l'argent, certes. Mais surtout de ne plus avoir de travail", poursuit Olivier. "On a un peu l'impression que tout le monde se met dans le canot de sauvetage, nous on reste à l'eau et si jamais il reste un peu de place, on montera peut-être".

Depuis le mois d'avril, Marie-France vit avec 1700 euros, salaire et indemnisations cumulés, dans la crainte de se retrouver au RSA en février prochain, lors de sa "date anniversaire". "Cela ne m'est jamais arrivée, et j'espère que ça ne m'arrivera pas." Adhérente au Syndicat français des artistes, elle a signé les pétitions des collectifs Année noire et Culture en danger. La Meurthe-et-Mosellane espère qu'Emmanuel Macron, qui doit prendre la parole mercredi, va s'engager pour le maintien des droits d'indemnisation des intermittents du spectacle l'année prochaine.

On est la dernière roue du carrosse - Olivier, intermittent à Nancy

Car les répercussions de cette crise risquent de s'étendre sur plusieurs années, puisque les programmations de spectacles se font au moins une année à l'avance. "Toute cette activité qui n'a pas eu lieu va se répartir en ondes invisibles dans les saisons suivantes", prédit Gilles Leveugle, intermittent dans le théâtre à Nancy. C'est-à-dire qu'une compagnie qui n'aura pas pu créer, qui n'aura pas pu monter son spectacle, va perdre de l'activité sur un ou deux ans". Et avec, la crainte que le tissu d'intermittents se désagrège dans une précarité encore plus profonde.