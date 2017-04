Les internes de Dijon en grève "illimitée"

Les internes en grève "illimitée" depuis ce mardi à l'appel de l'InterSyndicat national des internes. De Lyon à Toulouse en passant par Dijon, ces futurs médecins se mobilisent contre la réforme du troisième cycle des études de médecine. Une réforme qui doit entrer en vigueur en novembre 2017.

Avec des banderoles et des messages "en grève" ou encore "patients en danger" scotchés sur leurs blouses blanches une petite centaine d'internes se sont retrouvés symboliquement devant l'entrée du CHU François-Mitterrand, rue Paul-Gaffarel à Dijon en fin de matinée ce mardi. Une réunion s'est tenue la semaine dernière au ministère de la santé pour essayer de répondre à l'inquiétude des internes. Mais rien n'y a fait. Cette réforme discutée depuis des années en lien étroit avec le ministère de l'Enseignement supérieur est une réforme "bâclée" disent-ils.

4 ans de formation quant il en faudrait 5

Le soucis vient -entre autre- du fait que ce projet maintient 4 années de formation pour plusieurs spécialités comme la cardiologie, la néphrologie et l'hépato-gastro-entérologie quant il en faudrait 5 "pour apprendre les nouvelles techniques" de la médecine moderne selon l'ISNI et son président national Olivier Le Pennetier. A Dijon c'est l’Association des internes des Hôpitaux de Dijon (AIHD) qui mène la fronde contre le gouvernement.

Thomas Chauvet est interne en 8e année de chirurgie au CHU de Dijon. C'est aussi pour les patients qu'il se bat."En fait on va nous raccourcir la phase durant laquelle on est supervisés par quelqu'un de un an, ça veut dire qu'au bout de quatre ans d'internat, suite à la réforme, un interne en chirurgie devra faire des opérations tout seul et nous on pense que ce n'est pas raisonnable d'autant que nos spécialités deviennent de plus en plus complexes". C'est pourquoi dit-il cette notion "d'autonomie non supervisée" doit être supprimée "nous on a envie d'être bien formé pour bien prendre en charge nos patients, on se doute bien qu'avec un an de formation en moins c'est autant de perte de chance pour tout ceux qui seraient pris en charge par ces jeunes internes qui ont finis leur formation".

Mêmes inquiétudes pour Marine Carpentier, interne en deuxième année en hépato-gastro-enérologie "les risques c'est que le patient soit moins bien soigné" dit-elle.

Les internes devaient se rassembler ce mardi à 16h devant le ministère de l'Enseignement supérieur à Paris pour dénoncer cette réforme très décriée... Il y a environ 400 internes en Bourgogne, dont 200 futurs médecins généralistes. Ce mardi selon l'AIHD 70% des internes étaient en grève (en comptant les futurs généralistes) un taux qui flirtait même avec les 100% si l'on considère uniquement les internes de spécialités. Le mouvement va se poursuivre mais pas de soucis si vous devez subir des interventions chirurgicales puisque -bien que grévistes- ces internes sont réquisitionnés dans les services du CHU afin d'assurer la continuité des soins.

La période d'internat débute à la fin de la 6e année, elle dure généralement de 3 à 5 ans selon les spécialités.