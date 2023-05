“Les investisseurs veulent un accompagnement personnalisé” - Alexandre Vahl, dg de l'agence de développement

Deux projets normands ont été évoqués hier à Versailles lors du sommet “Choose France” en présence de plus de 200 investisseurs étrangers. L’un à Évreux le groupe pharmaceutique GSK soutenu par des fonds britanniques, l’autre à Honfleur, dans l'actuelle usine de parfumerie Cosmoluxe avec un investissement du groupe ivoirien Sivop. Plus globalement, la Normandie attire de plus en plus de capitaux étrangers. De 21 projets concrétisés en 2016, le curseur est monté à 76 signatures l’an dernier (2.500 emplois créés). Alexandre Wahl, directeur général de l'agence de développement de la Normandie, était notre invité ce mardi 16 mai pour évoquer ce travail de fond pour “vendre” notre région auprès d’investisseurs étrangers.

