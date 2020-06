Les "invisibles" du tourisme, de l'événementiel et de la culture manifestent à Nice

La Fédération des métiers Intermittents Tourisme Événementiel Culture a organisé un rassemblement ce lundi à Nice, pour alerter sur leur précarité. Ils ne travaillent plus à cause de la crise du coronavirus. Certains sont arrivés en fin de droit Pôle emploi et n'ont plus de revenu.