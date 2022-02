Les jeunes agriculteurs du Gard : "si je ne peux pas faire mon pain, tu ne mangeras pas de pain"

A l'appel des la FDESA, les agriculteurs manifestent ce lundi matin à Nîmes. "On veut un max d'amabilité" est-il inscrit sur une banderole déposée devant les Douanes

Les tracteurs sont attendus en nombre, et vont défiler dans le cœur de Nîmes sur un tracé encore secrètement gardé. Les Jeunes Agriculteurs du Gard appellent à manifester ce mardi. Ils dénoncent la hausse généralisée des charges : des intrants (NDLR : différents produits apportés aux terres et aux cultures, qui ne proviennent ni de l’exploitation agricole, ni de sa proximité. Les intrants ne sont pas naturellement présents dans le sol, ils y sont rajoutés pour améliorer le rendement des cultures), du gasoil, ou encore de l'énergie.

Ils réclament une rémunération plus juste et l’application de la loi Egalim2. Cette loi adoptée fin 2021 devait justement protéger les revenus des producteurs français lors des négociations commerciales qui ont lieu chaque année entre grande distribution et industriels, pour fixer le prix des produits vendus dans les grandes surfaces.

Les agriculteurs se sont fixés trois points de rendez-vous : à 6h15 au parking Casino de La Calmette, à 6h20 devant le parking du cimetière de Bellegarde et enfin à 7h devant la Chambre d'Agriculture du Gard.

Il s'agit d'une manifestation interdépartementale, à l'appel également de la FDESA. Un autre cortège s'élancera notamment à 8h depuis Arles, avec des riziculteurs. Les Jeunes Agriculteurs du Vaucluse participent également à l'opération.