Les jeunes de plus en plus nombreux à pousser la porte des Restos du Cœur

France

Devant les portes de l'association, une majorité de mères célibataires, des retraités, mais aussi de plus en plus de jeunes. C'est ce qui saute aux yeux alors qu'ouvre la 35ème campagne des Restos du Cœur.

Les Restos, témoins de la précarité étudiante

Parmi les 900.000 bénéficiaires de l'association, plus de la moitié a moins de 25 ans. 40% sont même mineurs. Des enfants et 30.000 nourrissons l'an dernier, de jeunes adolescent, et triste nouveauté : beaucoup d'étudiants.

24.000 étudiants précaires, "obligés de recourir à l'aide des Restos faute de bourse ou d'aide financière suffisantes", selon le président de l'association, Patrice Blanc, mais aussi "une solidarité familiale de plus en plus rare".

Les dons en hausse

Ces douze derniers mois, les 73.000 bénévoles ont pu distribuer 133 millions de repas, grâce aux 93 millions de dons récoltés l'an passé. Un montant en hausse par rapport aux années précédentes, dans un contexte de baisse globale des dons aux associations.

Vous pouvez aussi rejoindre les équipes de bénévoles : rapprochez vous des Restos de votre commune, vous serez orienté en fonction de vos disponibilités et de vos compétences. Vous pouvez aussi cliquer ici pour vous rendre sur le site des Restos.