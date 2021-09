Gaspillage alimentaire : les jeunes jettent davantage de nourriture que leurs aînés

50 % des Français qui connaissent le lien entre lutte contre le gaspillage alimentaire et défense de l'environnement jettent pourtant de la nourriture. C'est ce que montre un sondage Yougov réalisé pour l'association Too Good to go, et publié ce mercredi.

Plus de la moitié des Français savent que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un des moyens de lutter contre le changement climatique, selon le sondage réalisé par Yougov pour l'association Too good to go, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Les 18-24 ans sont encore plus sensibilisés à cette question puisque les deux tiers d'entre eux en sont conscients. Les Français font un peu moins bien que la moyenne dans le monde, mais bien mieux que les Américains. Un peu plus d'un tiers d'entre eux sait que gaspillage alimentaire et changement climatique sont liés. En Europe, c'est au Portugal que les citoyens sont les plus conscients de ce lien.

Faire le lien entre les deux n'empêche pas de gâcher

Preuve qu'il est parfois difficile de joindre le geste à la parole, parmi les Français qui connaissent le lien entre gaspillage alimentaire et climat, un sur deux continue pourtant de gaspiller. Les plus de 55 ans sont les plus attentifs à la question. Les deux tiers d'entre eux disent ne pas jeter de nourriture. C'est le cas de 29 % des 25-34 ans, et de un tiers des 18-24 ans seulement. Les parents de jeunes enfants apparaissent comme ceux qui gaspillent le plus de nourriture.

Les raisons du gaspillage à la maison

La première raison évoquée pour justifier que l'on jette de la nourriture c'est le fait que le reste est trop petit pour être conservé et réutilisé. 13 % des personnes interrogées expliquent qu'elles ne mangent pas de produits dont la date limite de consommation est dépassée. Enfin 9 % concèdent qu'ils achètent en trop grande quantité quand ils font les courses.