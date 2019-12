Les jeunes sont sensibles aux publicités pour l'alcool

Presque 90% des jeunes de moins de 17 ans ont déjà bu de l'alcool et ils sont très sensibles à la publicité pour l'alcool, selon l'étude publiée ce jeudi par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies.

Plus les jeunes boivent d'alcool et plus la pub leur donne envie de boire

L'enquête de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies rappelle que presque 90 % des jeunes de 17 ans ont déjà bu de l'alcool et que plus de 8% en boivent régulièrement c'est à dire au moins dix fois dans le mois. Cette consommation d'alcool est plus souvent le fait des garçons que des filles, une tendance qui est d'autant plus marquée quand la consommation d'alcool est importante. L'observatoire s'est intéressé à l'impact de la publicité sur ces jeunes esprits, d'autant que le Code de la santé publique réglemente très peu ces approches marketing des jeunes, sauf pour interdire le parrainage sportif. Et les résultats sont édifiants.

La pub frappe les esprits, pour longtemps

86 % d'entre eux se souviennent avoir vu ou entendu une pub pour une boisson alcoolisée et 75 % d'entre eux se souviennent de quel type de boisson il s'agissait. Les bières et les spiritueux sont cités en premier, très loin devant les vins et les champagnes. Et ces publicités sont efficaces puisque un quart des jeunes peut citer la marque promue.

En tout, ces jeunes ont cité une centaine de marques différentes.... Six d'entre elles reviennent systématiquement, parmi lesquelles quatre marques de bières. Plus de 25 % des jeunes sont capables de citer une marque dont ils ont vu la pub il y a plus d'un an.... L'enquête montre également que plus les jeunes boivent et plus la publicité leur donne envie de boire.

Des publicités vues surtout sur internet mais aussi dans les films

C'est d'abord sur internet qu'ils sont confrontés à des pubs pour l'alcool, tous les jours ou toutes les semaines pour 30 % d'entre eux. A la télévision, ils en voient une fois par semaine en moyenne. Et un jeune sur quatre a remarqué la présence d'alcool dans les films.