"Les jeunes sont un peu perdus" : une situation compliquée pour les apprentis de Meurthe-et-Moselle

L'apprentissage pâtit aussi de la crise. Le gouvernement examine en Conseil des Ministres ce mercredi 10 juin un panel de mesures pour inciter les entreprises à recruter de jeunes travailleurs en alternance. Une prime de 5 000 à 8 000 euros est notamment sur la table.

Mais pour Sabine Baurin, gérante de la brasserie Au petit Palais à Vandoeuvre-les-Nancy, ces mesures ne suffiront pas. "Même si son salaire est bien moindre, à l'heure actuelle on n'a pas de visibilité à long terme pour s'engager, confie la gérante,qui forme pourtant un à deux apprentis chaque année. Ça peut être avantageux mais aujourd'hui on ne sait pas ce que l'entreprise en elle-même va devenir. Est-ce qu'on existera encore dans un an ?"

Un tiers des entreprises hésite à recruter un apprenti, un autre tiers joue sa survie...

La restauratrice n’est pas la seule à s’interroger. Michel Bédu, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie en Meurthe-et-Moselle, travaille habituellement avec trois cent entreprises chaque années. "Aujourd'hui, un tiers d'entre elles hésite à recruter un apprenti, explique celui qui préside par ailleurs le CFA Restauration à Nancy. Et un autre tiers joue sa survie."

Même si certaines entreprises se décidaient à prendre un apprenti, un autre problème demeure : le nombre de jeunes qui postulent ne cesse de baisser. Une tendance visible depuis plusieurs années mais accentuée par le confinement. Michel Bédu évalue à moins 20 ou 30% le nombre de jeunes qui s'intéressent à l'apprentissage dans l'hôtellerie et la restauration en Meurthe-et-Moselle cette année.

Pas de salon ni de stages pour orienter les jeunes

Le problème est accentué par le confinement. Les stages de découverte et les salons d'orientation n'ont pas pu avoir lieu."D'habitude, à cette époque de l'année, j'accueillais des jeunes, je faisais des visites du CFA, on n'a pas pu faire tout ça", se désole Abbès Djanti, directeur adjoint du CFA BTP de Pont-à-Mousson. 150 offres d'apprentissages sont déjà sur sa table mais pour le moment, il ne compte pas autant de jeunes qui postulent.

Un manque de repères pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager. "Tout s'est arrêté brutalement dans leurs démarches, même si on est restés en contact eux, explique Sylviane Stengel, directrice de la mission locale du Lunévillois. Donc les jeunes sont un petit peu perdus. Il y a une situation de crainte, de malaise."

Les CFA espèrent que le retard sera comblé dans les prochaines semaines. Le ministère du Travail propose d'accorder six mois aux apprentis pour trouver un contrat, contre trois mois habituellement. Un délai qui pourrait leur permettre de se lancer.