Les jeux de palets bretons se vendent comme des petits pains

Le jeu de palets bretons est devenu tendance. Chez David Jeux, le leader sur le marché, les ventes ont explosé cet été. La petite entreprise de douze salariés de Martigné-Ferchaud, en Ille-et-Vilaine, a du mal à suivre côté production.

30 000 planches de palets sortent, chaque année, de l'atelier de Martigné-Ferchaud. Un chiffre en constante augmentation. En Bretagne, le jeu de palets détrône la pétanque. Et l'été, il est partout: dans les festivals, les campings, sur la plage. "On a su le remettre au goût du jour. Avant, c'était réservé aux anciens, aux hommes. Maintenant, les familles, les touristes, les jeunes même s'y mettent. Vous allez dans le bas de la place des Lices à Rennes, les bars sortent leurs planches à palets.", s' enthousiasme Sandrine Boitel, l'assistante commerciale. Par rapport à la même période l'année dernière, les ventes ont augmenté de 20%. Victime de son succès, la PME brétillienne a du mal à suivre. Les stocks ont fondu. "On produit à la demande, tellement il y a de besoins!".

Sandrine Boitel, l'assistante commerciale © Radio France - Brigitte Hug

L' entreprise d'Ille-et-Vilaine est labellisée Produit en Bretagne. Les jeux de palets qui y sont confectionnés sont 100% breton. Seul le bois de peuplier, pour fabriquer la planche, ne vient pas de la région mais de Vendée et des Deux-Sèvres. La meilleure qualité est recherchée. "Nous prenons dans le bas du tronc, maximum 1m50 à 2m de hauteur, pour éviter les noeuds.", explique Nadia Douais, la responsable de production. Les lames de peuplier sont ensuite rainurées, assemblées. Le processus de production reste en grande partie manuelle. La planche doit précisément mesurer 70cm x 70 x 32mm.

Nadia Douais, la responsable de production © Radio France - Brigitte Hug

De toute la France, de l'étranger, la demande, c''est phénoménale!

Puis, une bonne partie des planches sera sérigraphiée, des dessins, souvent humoristiques représentant la Bretagne, l'été. Voire le logo du Stade rennais. "Ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, c'est 80 à 90% de nos ventes.", explique Sandrine Boitel. Les palets sont bretons aussi, moulés à la fonderie AFC à Redon, avant d'être meulés chez David Jeux.

Les palets sont meulés pour ôter les aspérités © Radio France - Brigitte Hug

Les jeux de palets produits à Martigné-Ferchaud sont d'abord vendus dans le Grand-Ouest. Ils se sont glissés dans les catalogues des grands distributeurs, des magasins de sport et de libre-service agricole. Le site web a dynamisé les ventes aussi. "Elles avaient déjà progressé de 40% sur le site et cette année, on fait encore mieux. De toute la France, de l'étranger, la demande, c'est phénoménale!".