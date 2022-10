Les jouets de Noël seront plus chers cette année, mais l'inflation est "contenue" par les distributeurs

Les jouets que les enfants trouveront au pied du sapin coûteront un peu plus cher cette année. Comme les autres secteurs de l'économie, celui du jouet est touché par l'inflation. Le cabinet spécialisé NPD estime que les jouets de Noël coûteront 6% plus cher cette année, par rapport à l'an dernier. Mais les distributeurs, comme Joué Club ou King Jouet, font en sorte de contenir ces hausses, assurent-ils à France Bleu.

ⓘ Publicité

Marges, négociations : une inflation "contenue"

L'inflation de 6% qui touche le secteur du jouet est moins élevée que l'inflation des produits alimentaires, qui est de 9,9% en septembre selon l'Insee. Mais tous les jouets de Noël ne vont pas forcément augmenter de 6%. "Sur notre catalogue de Noël, l'inflation est de 3,6%", explique Franck Mathais, le porte-parole de Joué Club. Le groupe a sélectionné 2.100 jouets sur l'ensemble des produits disponibles, et le critère du prix joue forcément, encore plus cette année. "Il y a six mois, quand on a choisi les jouets qui figureraient sur le catalogue, si les augmentations nous paraissaient trop fortes, on choisissait une alternative, avec une autre marque ou un autre fournisseur", précise-t-il.

"Pour avoir des hausses contenues, on a aussi beaucoup négocié avec les fabricants", confie-t-il, car dans le jouet, certaines marques ou héros plébiscités par les enfants sont évidemment indispensables pour Noël. "On a aussi rogné sur nos marges", complète Franck Mathais, qui assure vouloir "participer à cette lutte contre la vie chère".

Sa moyenne de 3,6% de hausse cache aussi des jouets dont le prix n'a pas bougé. Certains ont même baissé, observe-t-il. Et "les prix du catalogue de Noël", sorti la semaine dernière et distribué à 11 millions d'exemplaires, "sont bloqués", tient aussi à préciser le porte-parole de Joué Club. "Ils ne bougeront pas jusqu'au 25 décembre."

Chez King Jouet, autre poids lourd du secteur, on rogne aussi sur les marges : "Si on appliquait l'ensemble des coûts que l'on subit, que les fabricants subissent, que les commerçants comme King Jouet subissent, on serait sur un niveau d'inflation bien supérieur, probablement supérieur à deux chiffres", abonde Philippe Gueydon, le PDG de King Jouet, au micro de France Bleu Isère. "Il faut quand même que l'on reste sur des niveaux de prix atteignables pour les porte-monnaie des ménages. Donc on ne répercute qu'une partie de ces coûts au travers de nos prix de vente, notamment pour le catalogue de Noël qui sort cette semaine", précise-t-il.

Grosses peluches, jouets électroniques : des catégories plus touchées que d'autres

Certains jouets sont aussi plus touchés que d'autres par l'inflation. C'est notamment le cas des jouets très volumineux, comme les grosses peluches, particulièrement lorsqu'elles sont fabriquées en Asie. "Avec la hausse des coûts logistiques, quand vous faites venir des produits d'Asie, plus les articles ont volumineux, plus vous payez cher en container", explique Franck Mathais, de Joué Club.

À l'inverse, certains fabricants relocalisent et proposent des produits moins chers. "L'un de nos fabricants de grosses peluches a relocalisé sa production, et propose désormais sa peluche à 30 euros moins cher que s'il la faisait venir de Chine," raconte-t-il.

Les jouets qui comportent des composants électroniques reviennent aussi plus cher, en raison des pénuries et des hausses des prix des composants. "Certaines voitures électriques, dans lesquels les enfants peuvent monter, ont par exemple pris entre 30 et 50 euros de hausse", explique-t-il.

Les familles entre arbitrages et chasse aux promos

Dans ce contexte, "les familles vont probablement faire des arbitrages", anticipe Franck Mathais. "Déjà, la liste au père Noël est validée en amont par les parents, qui s'organisent à partir d’un budget", explique-t-il. "Donc l'enfant aura le jouet qu'il a placé tout en haut de la liste, le plus demandé, le plus attendu, même s'il est un peu plus cher." Mais les parents vont faire des arbitrages sur les autres jouets, ceux dont la marque ou le héros est un peu moins demandé : "à produit équivalent, il y aura probablement un arbitrage du jouet au meilleur prix."

Dans son catalogue de Noël, l'enseigne fait aussi apparaître de nombreuses offres spéciales cette année. "On fait plus de promotions, car c’est important de proposer des solutions pour le pouvoir d’achat des familles", souligne Franck Mathais.

"Les consommateurs seront à l'affût de bonnes affaires et d'offres promotionnelles"

Mais le porte-parole de Joué Club ne s'inquiète pas pour les enfants : "Dans les moments de crise, les enfants ont toujours été privilégiés", rappelle-t-il. Les arbitrages peuvent aussi porter sur les autres postes de dépenses : "Les familles ont toujours voulu offrir un bon Noël aux enfants, quitte à se restreindre sur la fête, les évènements, la nourriture ou les cadeaux aux adultes."

"Malgré un contexte macroéconomique compliqué, Noël aura bien lieu, mais les consommateurs seront à l'affût de bonnes affaires et d'offres promotionnelles, et sans doute encore plus précis dans leurs arbitrages budgétaires", confirme Frédérique Tutt, analyste au cabinet spécialisé NPD.

Un marché "résilient", qui résiste bien aux crises

La période de Noël est cruciale pour le secteur du jouet, qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires lors des fêtes de fin d'année. Mais après deux ans de croissance, le marché du jouet a connu "un bon démarrage" en 2022 mais "s'essouffle quelque peu en affichant un léger recul de -0,2% en valeur à la fin août, et de -11%" sur les trois mois de juin, juillet et août", indique le cabinet NPD.

Dans ce contexte, Joué Club se porte plutôt bien, avec une progression de 5% des ventes fin septembre par rapport à la même période en 2021, précise Franck Mathais. Une progression portée par le marché des jouets pour adultes, qui représente désormais 28% des achats de jouets. Le catalogue "adulte" lancé l'an dernier par Joué Club est d'ailleurs reconduit cette année.

Et alors que les ventes en ligne de jouets ont reculé de 14% par rapport à 2021 sur les sept premiers mois de l'année, "les clients préfèrent aller dans les magasins spécialisés, car ils y trouvent du choix et un conseil de qualité", explique le porte-parole, qui prévoit une saison stable par rapport à l'an dernier.

"Le marché du jouet a toujours été un marché résilient dans les périodes de difficultés économiques", confirme Philippe Gueydon, le patron de King Jouet. "Là où les gens doivent un peu serrer le porte-monnaie, ce n'est pas a priori sur les dépenses de Noël et a fortiori pas sur les dépenses de l'enfant. On n'est pas trop inquiet, le marché se porte correctement", abonde-t-il. "On est assez persuadé que les enfants trouveront au pied du sapin ce qu'ils sont en droit d'attendre", conclut-il.