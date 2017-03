Les journées européennes des métiers d'art: Anna Le Reun, costumière, expose ses pièces uniques

Les journées européennes des métiers d'art se poursuivent jusqu' à dimanche soir. A Mordelles, au nord de Rennes, 53 artisans d'art exposent ce week-end. L'occasion de découvrir des savoir-faire comme celui de la rennaise Anna Le Reun. Elle est modéliste et costumière.

La jeune femme, de bientôt trente ans, a commencé à faire ses propres vêtements au lycée mais elle n'avait pas encore, à ce moment là, l'idée de travailler dans la mode. C'est à l'école Esmod à Rennes qu'elle découvre l'art du vêtement, avant d'aller à Esmod Roubaix. "J'avais l'envie de créer avec mes mains, de mener un projet de A à Z et que ce projet soit utilisé, donc portable.", explique Anna Le Reun. Diplôme en poche, elle a d'abord travaillé, deux ans à Paris, dans un atelier de confection de vêtements de cuir pour la haute couture. Elle y était modéliste-patronnière. Puis elle a lancé sa marque Under the Bridge et a ouvert son atelier à Rennes. C'était il y a six ans.

La costumière y crée des pièces uniques, mi main mi machine, pour la scène, les mariages et des commandes sur mesure. Entre mode et art. Elle est aussi modéliste pour des marques de luxe. C'est varié. Tout lui plait. "La première robe de mariée, c'était génial! La première armure de chevalier, c'était génial! ". Elle se souvient d'un projet pour un spectacle sous l'eau. "Les costumes devaient prendre leur envol sous l'eau. Il fallait les faire en surface et imaginer les tissus flottant et remontant à la surface. J'ai beaucoup travaillé la tête en bas."

Le moment du montage, c'est le bonheur!

Anna Le Reun sait tout réaliser, de A à Z. Elle propose, dessine, construit les vêtements et fait les retouches. "Ce qui me stresse le plus, c'est la création, parce que c'est là où tout se décide, où il faut séduire le client. C'est stressant mais exitant!". Elle aime le moment de passer à la conception, l'arrivée du patronage, de la toile. Le moment de l'essayage est agréable et le moment du montage, là "c'est le bonheur! Quand on voit la pièce se concrétiser avec le vrai tissus et les vrais finitions.".

La costumière explique comment elle fait à la main un décoletté en dentelle

L'artisane d'art ne compte pas en heure mais en jour de travail. Une robe de mariée, il y a beaucoup à faire à la main, sur mesure. "Je me plais à faire de la dentelle à la main. Donc cela peut aller de 10 à 25 jours. Le nombre d'heures restera confidentiel à l'intérieur de ces journées", plaisante la jeune femme. Elle vit aujourd'hui de son métier. "La meilleure com, c'est de bien faire son travail!".