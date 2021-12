Les Kapla, les planchettes fabriquées en Gironde, stars indémodables de Noël

Les barils de Kapla seront encore à la fête sous le sapin cette année. Depuis plus de 30 ans, les planchettes de bois résistent aux jouets de plus en plus technologiques. Le siège de Kapla est installé en Gironde depuis 1991, à Saint Louis de Montferrand.