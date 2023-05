Les kinés du Nord manifestent devant la CPAM de Valenciennes pour réclamer la revalorisation des consultations

"Ci-gît la kiné de qualité" voilà ce qu'on pouvait lire cet après midi sur un cercueil noir installé devant la CPAM de Valenciennes par les kinés du département du Nord. Comme dans une trentaine d'autres départements, ils sont venus manifester devant la CPAM pour réclamer la réouverture des négociations sur la revalorisation de leur consultation. Leur mobilisation dure depuis plusieurs mois pour obtenir une augmentation de 16.13 euros brut, une des plus basses d'Europe qui n'a pas augmenté depuis 11 ans.

Pour avoir le même pouvoir d'achat qu'il y a 20 ans, les kinés doivent aujourd'hui travailler 14h de plus soit 54 heures par semaine, lance Pierre-Antoine Toffanelli, kinésithérapeute à Condé sur l'Escaut et fondateur du collectif Négociations Kiné, tous concernés : "il y a un gros décrochage face à l'inflation, on estime qu'à fin 2023 il y aura un décrochage de revenus par rapport à l'inflation de 30%".

Sébastien Pontus, qui exerce à Aulnoy les Valenciennes appuie ce constat, "je gagnais mieux ma vie au bout de 5 ans d'ancienneté, qu'au bout de 15 ans. Alors qu'on augmente dans nos compétences, nos expertises, c'est un constat aberrant".

Du coup certains se privent même de congés comme Arnauld Monneuse kiné à Maubeuge "parce que si on prend des congés, on n'est pas payé et ça devient très compliqué".

La crainte d'une qualité des soins dégradée

Leur crainte c'est la baisse de la qualité des soins pour les patients avec des professionnels qui soit avec des semaines à rallonge et la fatigue auront "moins d'attention telle que l'on souhaiterait l'avoir" redoute Pierre-Antoine Toffanelli ou qui augmenteront le nombre de patients par heure "pour augmenter notre trésorerie".

D'ailleurs Arnauld Monneuse a déjà du réduire la voilure dans son cabinet, en fermant sa balnéothérapie en janvier, il était pourtant le seul à encore le proposer dans le secteur et certains patients lui demandent encore notamment les malades de fibromyalgie "ça leur faisait un bien fou" assure le professionnel qui a fait passer le message aux différents hôpitaux qui lui réclament aussi.

Et comme beaucoup, il lui arrive aussi de refuser des visites à domicile avec un forfait déplacement trop faible selon lui entre 2.5 et 4 euros en fonction des actes.

Ils réclament donc une revalorisation bien au delà des 1.9 euros jusqu'en 2025 proposés en fin d'année dernière.

La directrice départementale de la CPAM a assuré qu'elle allait remonter les revendications au niveau national, tout comme la députée centriste du Valenciennois Béatrice Descamps qui doit en parler à l'assemblée nationale.

Une pétition lancée par deux syndicats a déjà récolté plus de 57 000 signatures.