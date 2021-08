Les lavandiculteurs et distillateurs maintiennent la pression sur le projet de réglementation européenne

Ils ne lâchent rien et en appellent maintenant aux élus. Brice Hortefeux (eurodéputé), Marie-Pierre Mouton (présidente du département de la Drôme) et Jean-Pierre Taite (vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'Agriculture) se sont retrouvés au milieu d'un champ de lavande sur les hauteurs de Dieulefit, aux côtés des différents acteurs de la filière, producteur de lavandes et distillateur mardi 3 août.

L'inquiétude est toujours aussi grande sur un projet de réglementation européenne qui placerait les huiles essentielles de lavande dans la catégorie des produits chimiques et qui restreindrait très fortement les ventes. Ce qui menace toute la filière et les près de 7 000 hectares de lavande et lavandin de la Drôme. "Il y a un point notamment qui pourrait aboutir au fait de ne plus pouvoir vendre de savon à base d'huile essentielle de lavande", assure Philippe Soguel, distillateur à Nyons.

Les inquiétudes semblent avoir été entendues

Brice Hortefeux, eurodéputé au cœur de la machine européenne, semble avoir entendu ces inquiétudes. "Ça paraît complètement fou et extraordinairement dangereux pour les producteurs", déclare l'ancien ministre de l'Intérieur. Il promet aux producteurs de transmettre leurs inquiétudes à Bruxelles. D'abord au Parlement européen dans lequel il siège, et ensuite jusqu'à la Commission européenne. "J'ai envoyé pendant cette rencontre un sms au commissaire européen Thierry Breton pour insister sur l'importance et l'urgence de ce sujet", assure-t-il.

Ce serait une catastrophe et une imbécilité - Brice Hortefeux

Le département et la région se mobilisent

Du côté du département de la Drôme et de la région Auvergne-Rhône-Alpes aussi, on se mobilise pour faire pression contre ce projet de réglementation. Un courrier commun sera envoyé dans les prochains jours au Premier ministre, pour l'alerter sur ce sujet. "La possibilité de saisir le Premier ministre permet derrière de saisir plusieurs ministres, ceux de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Santé, explique Jean-Pierre Taite, vice-président de la région en charge de l'Agriculture. Cela permettra d'avoir une voix commune et cela donnera à la France une position forte que Brice Hortefeux pourra aller porter à Bruxelles." Il reste encore du temps à la filière pour agir et faire modifier ce projet de réglementation. Le vote n'est pas prévu avant fin 2022.