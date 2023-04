Les libraires de la Cité de l'écrit de Montmorillon attendent l'été avec impatience

Ce samedi 15 avril 2023 marquait la 25e édition de la fête de la librairie indépendante , partout en France. L'occasion de prendre des nouvelles de la Cité de l'Ecrit, à Montmorillon, pour qui les dernières années n'ont pas été des plus florissantes. Si dans les années 2000, une douzaine de librairies coexistaient dans la ville, aujourd'hui il n'y en a plus que quatre ouvertes à plein temps. Mais l'approche de la saison estivale redonne le sourire aux derniers libraires et à la mairie.

Frédéric Reitz, journaliste à la retraite, tient la "librairie de l'Octogone" sur la place du marché © Radio France - Salomé Martin

La librairie de l'Octogone, sur la place du marché, est tenue par Frédéric Reitz, un journaliste à la retraite et passionné de littérature. Il vend des livres anciens et de poche. Mais également des livres d'occasion ! C'est la spécialité des libraires de Montmorillon. Installé depuis plusieurs années déjà, il a vu les collègues des alentours fermer boutique les uns après les autres. Mais il n'est pas pessimiste : il explique qu'un turnover s'est installé au cœur du village : "pendant toute la période d'hiver il y a assez peu de passage (...) la Cité de l'Ecrit, c'est peut-être un regret qu'on peut avoir, elle ne fonctionne vraiment que pendant la période d'été".

James Fraser tient la librairie anglophone "The Glass Key". © Radio France - Salomé Martin

Même constat pour son collège James Fraser, qui tient une autre librairie, un peu en contrebas de l'Octogone, The Glass Key. Et pour contrer la baisse de visiteurs, il a trouvé une solution : la vente par internet. Il envoie, dans ses bons mois, une centaine de colis. Mais il tient absolument à garder sa boutique ouverte : "Internet c'est bien si on sait ce qu'on cherche. Mais pour regarder les livres, découvrir les trésors cachés, on a besoin d'une vraie librairie". Il est très heureux de voir les beaux jours revenir, et avec eux les touristes. Ses ventes en direct devraient commencer à reprendre.

Affichage dans les rues de Montmorillon : "La Cité de l'Ecrit et des Métiers du Livre". © Radio France - Salomé Martin

Bernard Blanchet, le maire de Montmorillon, a bien conscience de ces problématiques et de l'alternance saisonnière qui s'installe peu à peu pour les libraires. Alors l'enjeu pour le village est désormais de redynamiser la période estivale. Et pour ça, des projets sont en cours : un appel a été lancé pour la reprise de cinq des boutiques laissées pour compte, afin d'y installer des librairies éphémères, entre mai et septembre. Et si certains des repreneurs souhaitent rester, il sera possible de l'envisager, précise le maire. Pour l'heure, neuf candidatures ont été déposées et vont être étudiées par la mairie.