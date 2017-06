Les lignes électriques du réseau breton surveillées et vérifiées par hélicoptère

Enedis, ex EDF, utilise des hélicoptères pour surveiller ses lignes électriques aériennes, grâce au sous-traitant Air Touraine. Avec cette technique, un tiers du réseau breton est ainsi vérifié en l'espace de trois mois seulement. Une façon d'anticiper et donc de limiter les problèmes éventuels.

Pendant trois mois, les hélicoptères engagés par Enedis ont survolé les lignes électriques bretonnes. Cette semaine, ils terminent leur mission dans le Finistère. Des vols de contrôle effectués chaque année, sur un tiers du territoire. Une façon plus rapide de déceler les défauts éventuels sur le réseau : arbres et branches sur le réseau, fils endommagés. Des défauts pas forcément observables au sol et qui peuvent provoquer des dégâts si on les répare pas au plus vite.

Un gain de temps et d'argent

Un équipage, composé de trois personnes dans un hélicoptère, peut survoler "200 à 250 kilomètres de lignes en une journée" explique Eric Laurent, directeur territorial d'Enedis dans le Finistère. Impossible d'avoir une telle productivité avec des équipes au sol seules. Cela permet donc de couvrir un plus grand espace plus rapidement selon Enedis.

Le photographe et le navigateur, qui gère la carte du réseau et le GPS, rejoignent l'hélicoptère © Radio France - Soisic Pellet

Par hélicoptère, c'est quelque chose qui va être très efficace, très rapide et très précis, Eric Laurent, directeur territorial d'Enedis dans le Finistère

Mais c'est aussi plus économique selon l'entreprise. "On fait quatre millions d'élagages dans le Finistère tous les ans. Et visiter 3000 kilomètres de réseau en hélicoptère, ça va être quelques dizaines de milliers d'euros donc c'est très en-deçà des coûts de maintenance que nous avons sur les réseaux" indique Eric Laurent, "un rapport qualité-prix exceptionnel".

Très pratique en cas de tempête

En ce moment, ce sont de simples visites de contrôle. Mais les hélicoptères peuvent également servir en cas d'urgence. Comme dans le cas d'une tempête. Exemple récent : en mars dernier, avec la tempête Zeus. Une tempête qui a fortement endommagé le réseau électrique breton : 200 000 personnes ont été privées de courant dans notre région. Mais les pilotes ont pu survoler les lignes dès le lendemain et donc localiser et photographier les endroits où intervenir.